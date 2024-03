Giuseppe Garibaldi si è lasciato andare in queste ore con Letizia Petris ed ha fatto delle confessioni alquanto inaspettate su Beatrice Luzzi. Il rapporto tra i due concorrenti del Grande Fratello è sempre stato piuttosto altalenante, in quanto hanno alternato momenti di profonda intesa, ad altri di astio fortissimo. In queste ore, però, il ragazzo si è lasciato molto andare ed ha detto delle cose estremamente belle sulla coinquilina. Sorge, però, spontanea una domanda: quanto ci sarà di vero nelle sue affermazioni?

Giuseppe svela conversazione senza microfoni con Beatrice al GF

Da quando sia Giuseppe Garibaldi sia Beatrice Luzzi hanno vissuto momenti piuttosto concitati al GF, lui per motivi di salute, mentre lei per la perdita di suo padre, entrambi sembra abbiano deciso di seppellire l’ascia di guerra. Tutti e due si sono mostrati molto più propensi a ricucire il rapporto e a mettere da parte i dissapori.

Ieri sera, infatti, prima di andare a dormire, Giuseppe si è aperto con Letizia ed ha svelato delle cose che lui e Bea si sono detti senza microfoni. Il tutto è accaduto la seconda volta che Giuseppe è rientrato in casa dopo il malore. Il giovane ha detto che si stava cambiando, e Beatrice era lì accanto a lui. In quel momento, entrambi si trovavano senza microfono, e l’attrice gli disse una frase molto importante, ovvero, che si sarebbe presa cura di lui. Lui rimase molto felice, sta di fatto che spronò la donna a lasciarsi alle spalle i rancori e a ripartire da zero.

Garibaldi pentito sulla Luzzi, o è solo strategia?

Proprio per tale ragione, Giuseppe e Beatrice hanno preso la decisione di viversi questo ultimo mese all’interno della casa in maniera serena e tranquilla. Garibaldi, poi, ha aggiunto di reputare la donna una persona davvero bella, sia interiormente sia esteriormente. Malgrado le sue tante sfaccettature caratteriali, alcune delle quali anche piuttosto pungenti e velenose, in fondo è una splendida persona.

Letizia è rimasta molto contenta nel vedere il suo coinquilino così felice e sereno, in quanto era parecchio che in casa non si respirava un clima del genere. La giornata di ieri è stata un po’ difficile per Beatrice, che infatti si è lasciata andare a dei momenti di scoramento ed è scoppiata a piangere. Ebbene, Garibaldi ha ammesso di aver provato tanto dolore e dispiacere nel vedere la coinquilina soffrire così. Intanto, però, sul web c’è anche che sta mettendo in dubbio la veridicità delle parole di Giuseppe. Secondo alcuni il barman starebbe adoperando solo l’ennesima strategia per ottenere qualche clip e per andare in finale.