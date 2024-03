L’amicizia tra Anita Olivieri e Giuseppe Garibaldi è davvero arrivata al capolinea nella casa del Grande Fratello? L’epilogo che ha avuto il loro rapporto sta lasciando basiti tutti, telespettatori e concorrenti. Specie questi ultimi, infatti, in questi giorni si stanno molto confrontando su quanto accaduto, sta di fatto che sono state pronunciate delle analisi alquanti critiche e precise di quanto sta accadendo. Ecco che cosa è emerso.

Anita Oliveri non parla con Giuseppe Garibaldi, ma si informa tramite terzi

L’oppressiva premura di Giuseppe Garibaldi nei confronti di Anita Olivieri pare abbia incrinato irrimediabilmente il rapporto tra loro. Tutto è scaturito da alcuni comportamenti del barman, che non sono stati graditi da Anita. Quest’ultima si è sentita troppo controllata dal suo amico, sta di fatto che è arrivata addirittura a sospettare che lui potesse essere innamorato di lei. Lui, che in questi giorni è stato molto male, ha sempre negato tutto ciò, anche se è opinione comune, ormai, che il giovane si sia legato a lei molto di più di quanto lei abbia fatto con il coinquilino.

Ad ogni modo, al di là di come siano andate le cose, ciò che è certo è che, almeno per il momento, i due in casa non si parlano direttamente, ma lo fanno per vie traverse. Anita ha chiesto a Rosy Chin se avesse parlato con il suo, ormai, ex amico, ma la cuoca ha preferito dichiararsi neutrale, e si è semplicemente limitata a dire di augurarsi che le cose tra loro si rasserenino.

I commenti di alcuni concorrenti del GF sulla situazione

Per quanto riguarda Giuseppe, invece, il ragazzo si è confidato con Letizia Petris e Paolo Masella. I due si sono detti profondamente addolorati per la situazione che si è venuta a creare tra loro. Ad ogni modo, i due ragazzi stanno provando in tuti i modi a spronare il bidello a non darsi per vinto e a lasciare semplicemente alla giovane i suoi spazi e i suoi tempi. Lui, però, è convinto che, se Anita ci tenesse davvero a lui, allora si comporterebbe in maniera diversa. A suo avviso, infatti, la ragazza dovrebbe fare un passo verso di lui per dimostrargli la propensione a ricucire il loro rapporto. Se questo non dovesse accadere, vorrà dire che la loro è stata una banale amicizia di circostanza, nata e morta al GF.

Paolo e Letizia sono convinti che non sia così, e della stessa opinione sono anche Greta Rossetti e Perla Vatiero. Le due ragazze, infatti, si sono confrontate in giardino ed hanno ammesso di non riuscire a capacitarsi di quanto accaduto. Le due sono convinte che, prima o poi, tra i due ci sarà un riavvicinamento. L’amicizia che si è venuta a creare in questi mesi, infatti, non può essere spazzata via da delle semplici incomprensioni. Avranno ragione i concorrenti, oppure le cose tra Anita e Giuseppe non torneranno mai più come prima?