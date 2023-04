Da diverso tempo si parla di una possibile crisi d’amore tra Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli. Nonostante entrambi ne abbiano parlato pubblicamente smentendo categoricamente la rottura, pare che le voci non si siano ancora placate. Non è passato nemmeno troppo da quando marito e moglie hanno persino pubblicato dei contenuti social in cui si rilassavano e scherzavano insieme in piscina, parlando di questo gossip in modo molto ironico. Adesso è arrivata una ennesima smentita, seppur indirettamente. Scopriamo i dettagli.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis immortalati insieme: quale crisi?

La smentita è arrivata direttamente sul profilo Instagram di Sonia Bruganelli. L’opinionista del Grande Fratello Vip 7, ha deciso di pubblicare una foto mentre si trovava a quella che è apparsa essere una conferenza per la prossima edizione di Ciao Darwin con il conduttore e marito Paolo Bonolis. Nella foto pubblicata da Sonia si vede lei con al fianco proprio il presentatore tv di Mediaset, a lavoro insieme in tutta serenità. Una foto che smentisce ancora una volta l’aria di crisi di cui si parla così tanto. Chissà se questa volta metterà definitivamente a tacere le tante voci.

Sonia con Paolo Bonolis: l’annuncio della Bruganelli su Ciao Darwin

Con questo post sui social però, Sonia non ha voluto farsi vedere solo al fianco del marito, ma ha voluto dare una vera e propria notizia. La Bruganelli ha fatto sapere ai fan che la nuova edizione di Ciao Darwin sta per arrivare. Non solo però. L’opinionista di Alfonso Signorini ha annunciato che hanno trovato anche la nuova madre natura. Noi ovviamente siamo super curiosi di conoscerla e scoprire di chi si tratta! Chissà se era proprio questo il progetto a cui Sonia stava lavorando con Bonolis o se i due ci stanno riservando dell’altro di inedito per il prossimo futuro.