È Ornella Muti la concorrente più pagata di questa edizione di Ballando con le Stelle. Secondo un’indiscrezione il suo cachet supera i 40.000 euro a puntata, una cifra da record per il programma di Milly Carlucci: negli ultimi anni nessuno avrebbe mai guadagnato tanto.

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Il cachet record di Ornella Muti

Dopo anni di corteggiamenti e altrettanti rifiuti, l’attrice ha detto sì alla proposta della produzione, che pur di averla nel cast sarebbe stata disposta ad accontentarla. A raccontare l’entità del compenso è stata la stessa Lucarelli, che nello show siede al tavolo dei giurati: resta comunque un’indiscrezione, mai confermata dalla Rai.

Ornella Muti e il cachet stellare per Ballando con le stelle: 40 000 euro a puntata più 4000 di trucco e altri extra. Nessun personaggio, negli ultimi anni ha guadagnato cifre così alte nello show di Milly Carlucci, ma per ora sembra valerli tutti

Alla somma base andrebbero aggiunti altri 4.000 euro per trucco e benefit vari, un trattamento riservato a lei sola.

Il confronto con gli altri compensi

Un anno fa la punta del cast era Barbara d’Urso, che allora ballava in coppia con Pasquale La Rocca, lo stesso maestro che in questa edizione affianca la Muti. Sul suo compenso le ricostruzioni divergono: una stima parla di circa 200.000 euro per l’intera edizione, vale a dire più o meno 15.000 euro a serata, mentre un’altra ha ridimensionato la cifra a 10.000 euro a puntata, ricordando come chi ha ricoperto quel ruolo non sia mai andato oltre i 5.000. La stessa Lucarelli, ai suoi esordi nel programma, ne avrebbe percepiti 3.500, saliti poi a 6.000 nelle edizioni più recenti.

Anche sulla d’Urso dell’anno scorso la giurata aveva avanzato un calcolo, parlando di circa mezzo milione di euro più benefit: spalmato su 13 puntate significherebbe poco più di 38.000 euro a serata, sotto i 40.000 attribuiti alla Muti, extra esclusi. Quest’anno la conduttrice è tornata nello show nel ruolo di giudice e ha raccontato che Milly Carlucci le aveva detto subito che «il budget di Ballando è basso». Ha aggiunto di aver accettato la prima cifra messa sul tavolo dalla Rai, senza trattare, e di aver smentito le indiscrezioni circolate in passato sul suo conto.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI