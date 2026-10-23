Paramount+ ha diffuso il trailer di metà stagione di MobLand, la serie crime con Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan. Dopo il colpo messo a segno da Frankie, gli Harrigan sono in fuga e lontani da casa. Il sesto episodio, “A Different Corner”, arriva venerdì sulla piattaforma.

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Una guerra che si allarga

Nel quinto episodio Frankie (Johnny Flynn) ha fatto la sua mossa, e per la famiglia è iniziata la corsa. Nel trailer la vediamo in un altro paese, alle prese con una domanda pratica: come andare avanti senza farsi eliminare uno alla volta. La fiducia si è rotta, Conrad (Pierce Brosnan) non tiene più insieme la mente e le emozioni, Maeve (Helen Mirren) continua a tramare in segreto, quindi la risposta non è semplice. Le immagini non anticipano la trama, la fanno sentire addosso: il caos avanza mentre il conflitto si allarga e non c’è garanzia su chi arriverà vivo alla fine. Harry Da Souza (Tom Hardy), il fixer del clan, deve muoversi su un filo teso, con le tensioni interne che crescono episodio dopo episodio.

Il rifugio in Spagna e la mossa di Seraphina

La fuga non è definitiva, serve piuttosto a riorganizzarsi. Gli Harrigan trovano riparo in Spagna, dove gli incontri sono tesi e i ricongiungimenti secchi, e dove provano a decidere come proseguire. L’odio, in questa famiglia, è scolpito nel cuore di alcuni e in altri si sta sviluppando proprio adesso: il vero esame è capire se riescono a mettere da parte le differenze per un obiettivo comune.

La sinossi ufficiale racconta di una famiglia che fatica a mostrarsi unita mentre rivali in ascesa minacciano un impero criminale già frammentato. Seraphina (Mandeep Dhillon) propone una mossa di potere su scala globale. Kevin (Paddy Considine) entra in conflitto con Harry, le lealtà cambiano e Seraphina arriva a incontrare Kat McAllister (Janet McTeer). Anche Maeve e Harry si scontrano, stavolta sui piani avventati della matriarca, e tocca al fixer tenere insieme i pezzi.

L’episodio sbarca sulla piattaforma venerdì: mezzanotte sulla costa del Pacifico, le tre del mattino sulla costa orientale, in Italia intorno alle nove. Il titolo sembra richiamare il brano di George Michael del 1986, in linea con i titoli musicali scelti per la stagione.

Cinque episodi al finale, la terza stagione è già decisa

Con “A Different Corner” siamo a metà strada. Alla fine della stagione mancano cinque episodi, in uscita uno a settimana fino al finale in streaming il 20 novembre. La seconda stagione era partita il 18 settembre. Il rinnovo per la terza è arrivato a settembre, prima che quella in corso finisse di andare in onda, e Tom Hardy tornerà nei panni di Harry.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI