Amazon MGM Studios ha rilevato il pacchetto cinematografico di Butcher & Blackbird, il dark romance tratto dal romanzo bestseller di Brynne Weaver, e lo porterà in tutto il mondo su Prime Video. Alla regia ci sarà Chris McKay, mentre Emma Laird e Thomas Doherty interpreteranno i due protagonisti.

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Regia e cast

Per McKay non è il primo progetto targato Amazon: ha diretto The Tomorrow War, l’action fantascientifico con Chris Pratt. Nel suo percorso figurano anche la saga dei Lego, con The Lego Batman Movie, e la commedia vampiresca Renfield, interpretata da Nicolas Cage e Nicholas Hoult.

Laird è un’attrice inglese e arriva da 28 Years Later: The Bone Temple e dalla serie BBC Mint, che le è valsa una candidatura ai BAFTA Scotland come miglior attrice. Tra i lavori in arrivo ci sono Neuromancer per Apple TV e la seconda stagione di War per HBO. A questi si aggiungono Elden Ring di A24, The Housekeeper accanto a Helena Bonham Carter e Blood on Snow di Cary Joji Fukunaga.

Doherty è scozzese e in questo momento lo si vede su Hulu tra i protagonisti di Paradise. In televisione ha preso parte anche a Tell Me Lies, Gossip Girl, Girls5eva, High Fidelity e Catherine the Great. Sul grande schermo, Laird vestirà i panni di Sloane “Blackbird” Sutherland, conosciuta anche come Orb Weaver, mentre Doherty interpreterà Rowan “The Boston Butcher” Kane.

Due assassini in competizione

Al centro della vicenda ci sono due killer che danno la caccia ad altri serial killer, sfidandosi in una competizione annuale tra assassini nel tentativo di superarsi a vicenda. Il legame che nasce tra loro si fa via via più profondo, fino a spingerli a chiedersi se insieme possano davvero avere un futuro. Il romanzo non è materiale facile da trasferire sullo schermo, perché contiene sesso esplicito, omicidi, torture, scene gore e cannibalismo.

Quello che arriva sul piccolo schermo è il primo capitolo della trilogia Ruinous Love, che ha raggiunto la vetta della classifica dei bestseller del New York Times. Pubblicato nell’ottobre 2023, il libro si è imposto anche nelle classifiche di USA Today e Publisher’s Weekly, diventando un fenomeno virale su BookTok. I titoli di Weaver sono stati venduti in più di 25 Paesi, con oltre cinque milioni di copie.

Sceneggiatura, produzione e tempi

La sceneggiatura è firmata da Laura Kosann, con revisioni di Ari Berkowitz e Ava Tramer. Alla produzione c’è Alexander Black per Lyrical Media insieme a Embrace, mentre Weaver e McKay ricopriranno il ruolo di produttori esecutivi accanto ad Arlen Konopaki, Jon Rosenberg e Jonathan Faust di Lyrical Media.

Kosann è entrata nel progetto a gennaio 2025, quando i diritti erano ancora in mano a Lyrical Media e Ryder Picture Company, la società che oggi porta il nome di Embrace. Il romanzo era stato opzionato per il cinema già a giugno 2024, e le novità sulla lavorazione sono arrivate soltanto ora, nell’ottobre 2026. Per il momento non ci sono date: né l’avvio della produzione né l’uscita del film sono stati annunciati.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI