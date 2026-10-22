Nuove scintille tra Ornella Muti e Barbara d’Urso. Durante l’ultima puntata di Ballando Segreto l’attrice è tornata sui complimenti ricevuti dalla giurata per la sua esibizione con Pasquale La Rocca: si è detta basita, perché da parte sua non avverte alcuna accoglienza.

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La sensazione di non essere accolta

Milly Carlucci e gli autori del programma hanno chiesto direttamente alla nuova ballerina cosa pensasse dei complimenti arrivati da Barbara d’Urso, se li ritenesse sinceri o di circostanza. Muti ha preferito non addentrarsi nelle intenzioni della giurata, ma non ha nascosto quello che prova: la sensazione, racconta, è quella di non essere accolta.

Sinceramente rimango un po’ basita. Io non lo so con che spirito ci abbia fatto i complimenti. Non sono nella sua testa, non mi va di dire una cosa che magari non è. Sicuramente non sento un’accoglienza da parte sua.

Per l’attrice il nodo è anche il termine di paragone: un anno fa Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca hanno ballato insieme e hanno costruito un percorso importante sulla pista, tanto che il peso delle aspettative, sulla carta, dovrebbe gravare su di lei e non sulla ballerina appena arrivata.

E poi, tra l’altro, loro hanno fatto un percorso pazzesco, per cui pensa, al limite dovrei essere io quella in difficoltà.

Quella “cosa” con La Rocca, aggiunge, è un rapporto da proteggere, da tenere chiuso in una bolla: un’avventura che le è costata fatica accettare, tra ansie, paure e insicurezze, con il timore costante di fare una brutta figura accanto al suo maestro.

Il dieci assegnato ridendo e i dubbi di Mara Venier

La spiegazione della giurata è arrivata davanti a Mara Venier, che non ha nascosto di aver trovato il giudizio fin troppo entusiasta e di non credere del tutto alla versione ascoltata.

Quando hai dato quel dieci ridevi come una matta, ma tu non ridi sempre. Era tutto bello, i piedi belli, le caviglie belle, la musica bella. Mi è sembrato eccessivo.

D’Urso ha replicato di aver alzato la paletta con il massimo dei voti sorridendo semplicemente perché sorride sempre. Venier ha chiuso il botta e risposta con una battuta che la dice lunga sulla fiducia reciproca.

Perché non ti credo? Perché io ti conosco.

Non è la prima volta che il voto della giurata finisce al centro della discussione. Nella terza puntata, dopo il paso doble della coppia, i complimenti della giuria erano stati accompagnati dalla battuta di Alberto Matano, che aveva giocato sul celebre motto della conduttrice: “Naturalmente detto col cuore”. La diretta interessata aveva risposto che tutta la sua vita è col cuore e che anche il punteggio lo sarebbe stato, mentre Ivan Zazzaroni si era soffermato sulla sintonia tra i due, osservando che l’attrice si è “consegnata” a Pasquale.

Un maestro esigente, non solo dolce

Prima di lasciare la poltrona, Ornella Muti ha raccontato anche il lato meno zuccheroso del suo partner. La Rocca, secondo il suo racconto, non è soltanto dolce e comprensivo, come lo aveva descritto la giurata: è un insegnante rigoroso, preciso, che corregge ogni dettaglio e non le risparmia smorfie e richiami al ritmo.

Lui mi innervosisce ogni tanto. Perché lui fa le facce. A volte mi chiedo se si ricorda che il ballo non è il mio lavoro. Mi dice ‘più veloce, sbagli, muoviti a sinistra’.

Sulla fiducia, però, non ci sono dubbi, e a dirlo è la stessa attrice.

Io mi affido a Pasquale, perché so chi è e come lavora.

È stato proprio il ballerino a intervenire nella polemica per chiarire che la parola “gelosa”, riferita alla giurata, era stata fraintesa: la usava in senso positivo, per dire che si tiene a qualcuno, non per parlare di una gelosia morbosa. Il suo disappunto riguardava anche il voto arrivato dopo l’esibizione e la distinzione fatta da d’Urso tra il coinvolgimento trasmesso dalla coppia e la qualità tecnica della prova. A Muti ha posto una domanda diretta, per capire come avesse letto il comportamento della conduttrice: se secondo lei avesse apprezzato davvero quello che aveva fatto sabato o se fosse soltanto un modo per chiudere il capitolo.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI