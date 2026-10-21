Uno dei casi di cronaca che hanno segnato l’Italia degli anni Novanta diventa una serie. “177 Giorni. Il rapimento di Farouk”, diretta da Carlo Carlei e con Marco Bocci tra i protagonisti, arriva su Rai 1 in prima serata dal 16 novembre, dopo l’anteprima alla Festa del Cinema di Roma.

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Sei episodi in tre serate su Rai 1

Il racconto si distende su sei episodi da cinquanta minuti, distribuiti in tre serate. Chi non riuscisse a seguirli in diretta potrà recuperarli in streaming su RaiPlay. La produzione è di Rai Fiction e Bim Produzione, società del Gruppo Wild Bunch, con le vendite internazionali affidate a Mediawan Rights. Il progetto ha ricevuto il sostegno del Ministero della Cultura, della Film Commission Regione Campania e della Sardegna Film Commission, mentre le riprese si sono svolte dall’ottobre 2025 per circa dodici settimane tra la Sardegna e la Campania. La sceneggiatura porta le firme di Lea Tafuri, Antonio Manca e Vincenzo Marra.

Il cast guidato da Marco Bocci

Bocci interpreta Fateh Kassam, il padre del bambino rapito, mentre Antonia Desplat dà il volto a Marion, la madre. Farouk ha invece il volto di Filippo Papa. Completano il cast Rosa Diletta Rossi, Domenico Diele, Mauro Addis, Andrea Tedde, Giacomo Fadda, Stefania Olivicore, Enrico Inserra, Giulia Bellanzoni, Rose Aste e Martina Tore. Leonardo Capuano è Graziano Mesina, mentre Alessandro Gazale veste i panni di Mauro Mura.

Per Bocci la scelta degli sceneggiatori di raccontare la vicenda senza mettere in scena la sofferenza del piccolo è stata la più giusta:

“Dal mio punto di vista, intimo e personale, ho cercato un approccio di grande rispetto. Una scelta molto intelligente degli sceneggiatori è stata decidere di non raccontare quanto è accaduto dal punto di vista del bambino, perché mettere in scena la sua sofferenza sarebbe stato impossibile. Si è scelto di raccontare tutto da un punto di vista familiare, della comunità, del periodo storico, delle indagini. Una decisione saggia, a mio parere, che poteva restituire in qualche modo ciò che quelle persone hanno vissuto realmente”.

Durante il lavoro l’attore ha conosciuto Farouk e i suoi genitori, senza mai forzare i tempi del confronto:

“Fin dall’inizio non ho mai voluto fare domande dirette, specifiche, ho sempre atteso e rispettato il momento in cui loro volessero parlare con me. Ho trovato una famiglia meravigliosa che si è aperta, che mi ha dato fiducia, che mi ha accolto e che di sua spontanea volontà mi ha confidato tante emozioni, tante incertezze”.

Il legame con la vicenda passa anche dai ricordi personali. Quattordicenne, Bocci seguiva al telegiornale le fasi del sequestro, in un angolo della cucina che ricorda ancora bene, come accade per gli eventi destinati a restare nella memoria collettiva. Dare corpo a una storia così terribile, spiega, comporta un grande senso di responsabilità.

Antonia Desplat, che all’epoca dei fatti non era ancora nata, ha costruito il personaggio partendo dall’incontro con Marion:

“incontrare Marion, che è stata molto generosa con me. Volevo capire di lei soprattutto chi fosse come donna, cosa facesse ogni giorno mentre aspettava notizie, mentre aspettava Fateh… Avere tutti questi piccoli dettagli di vita reale ci aiuta a riempire i buchi della storia che conosciamo, per creare un personaggio a tutto tondo”.

Carlo Carlei ha invece scelto di raccontare il contrasto tra la Sardegna della costa Smeralda, fatta di ville, yacht e boom edilizio, e quella dell’entroterra in Barbagia: una dicotomia che, dice, racchiude il cuore etico e morale che lo ha guidato durante le riprese. C’è poi l’immaginazione del bambino, un tema che sente proprio, perché le sue opere hanno spesso al centro l’infanzia violata.

Il rapimento di Farouk Kassam

Il racconto ripercorre ciò che accadde nel gennaio 1992 a Porto Cervo, dove Farouk Kassam, sette anni, figlio di Fateh, belga di origine indiana e gestore di un grande albergo sulla costa, fu rapito da un gruppo legato al banditismo sardo di Matteo Boe. La prigionia, in una grotta sul Montalbo, vicino a Lula, durò fino all’11 luglio: sei mesi in condizioni terribili, durante i quali al bambino fu anche parzialmente mutilato un orecchio per accelerare il pagamento del riscatto. Tra polizia, carabinieri e giornalisti, la serie mescola true crime, family drama e investigation story, offrendo anche uno spaccato dell’Italia degli anni Novanta, del ruolo dei media e di come la comunità sarda e quella nazionale si strinsero attorno alla famiglia Kassam.

Alla base del progetto c’è il libro Mio Figlio Farouk. Anatomia di un rapimento, scritto da Fateh Kassam con la collaborazione di Marco Corrias. Il vero Farouk Kassam, oggi imprenditore quarantaduenne, ha partecipato alla preparazione della serie confrontandosi con sceneggiatori, regista e attori, in un percorso cominciato circa cinque anni fa:

“Il progetto di questa serie è un modo di affrontare ancora e ancora il trauma che ho avuto da piccolo. Lo prendo anche come un aiuto, nel cercare di crescere, nel sapere affrontare le proprie paure. All’inizio è stato un po’ difficile collaborare. Un conto è fare un documentario o un programma televisivo, ma in una serie bisogna cercare di rappresentare la realtà il più possibile”.

“ci siamo incontrati, ovviamente, con tutto il gruppo di lavoro, con gli attori … Fossi stato in loro avrei approfittato ancora di più della mia disponibilità, però va bene così”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI