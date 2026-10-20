Al Grande Fratello Vip Valeria Marini ha accarezzato l’idea di lasciare la casa, poi ha scelto di restare. Nella puntata del 19 ottobre la showgirl è tornata in diretta davanti a Ilary Blasi con un racconto a cuore aperto, tra scuse, tensione con i coinquilini e una poltrona glitterata montata apposta per lei al centro dello studio.

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Le scuse e la poltrona glitterata

Il primo pensiero della Marini è stato per il pubblico. Nel confessionale ha spiegato di essersi ripresa e di voler ringraziare tutti per l’affetto ricevuto, ammettendo che lo scontro andato in onda con Carmen Di Pietro l’ha spaventata al punto da farle perdere il sonno. Si è detta felicissima dei 35 milioni di views accumulati dai video della lite.

«Mi sono ripresa e voglio ringraziare tutti per l’affetto. Ci sono momenti, lo scontro successo in diretta con Carmen mi ha fatto spaventare, ho perso il sonno. Sono felicissima dei 35 milioni di views»

Il confronto più duro è arrivato da Guendalina Tavassi, che ha contestato il trattamento riservato alla showgirl dalla produzione: secondo lei nessun concorrente nella storia del programma ha mai avuto una suite, e chi accetta un privilegio del genere dovrebbe goderselo senza lamentarsi, colf compreso. La diretta interessata ha replicato di voler chiedere scusa a tutti per il proprio nervosismo, di essersi presa un brutto colpo in faccia e di non aver voluto fare la vittima nascondendo il disagio. Sulla questione della stanza ha tagliato corto: se il Grande Fratello ha deciso di concedergliela, sapranno loro.

Con Giulia è arrivato un chiarimento reciproco, con l’ammissione che nessuna delle due era stata gentile nei confronti dell’altra. Marina La Rosa ha descritto l’amica come abitante di un mondo stellare, un’altra galassia, aggiungendo che senza di lei il programma sarebbe noiosissimo: una donna adulta, ma con un’adolescente dentro. Per Carmen Di Pietro è stata invece una bella sorpresa rivedere la Valeria di sempre, dopo giorni in cui l’aveva vista diversa e si era preoccupata.

«Sono contenta di vedere la Valeria che conoscevo, avevo visto una Valeria che non avevo visto mai, mi ha fatto anche molto preoccupare»

Dallo studio, Selvaggia Lucarelli l’ha invitata a non vergognarsi del momento di verità: quella sera, ha detto, è rientrata nel corpo di Valeria Marini, e vederla imperfetta, con i suoi umori e la sua rabbia, la rende più umana e persino più simpatica. La giurata ha pure osservato che, tra le accuse di fare la diva, la showgirl si è messa a pulire il bagno. Cesara Buonamici ha puntato il dito sull’errore di fondo, cioè deprimersi, e le ha consigliato di fregarsene, restare se stessa e andare avanti.

La festa, l’inferno e la nomination a se stessa

All’origine della crisi c’è un’esclusione. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la festa di Giacomo Gallani, alla quale Valeria non è stata invitata, perché non c’era posto per tutti e la catena di scelte dei concorrenti è finita per lasciarla fuori. Da lì è montato il malessere raccontato in diretta, con l’accusa ai coinquilini di non averle chiesto come stesse dopo la caduta con Carmen, diventata virale, e di aver invece riso.

«Voglio uscire da questo inferno, non mi piacciono le falsità. Non ce la faccio più psicologicamente, non ho dormito per tre notti»

A quel punto la showgirl aveva minacciato di lasciare il gioco. Poi la mossa a sorpresa: durante le nomination si è nominata da sola, un voto però non ritenuto valido perché il regolamento non permette di fare il proprio nome. Nel mezzo c’è anche la suite concessa dal programma per permetterle di riposare lontano dalle tensioni, decisione che aveva fatto discutere nella casa e su cui Tavassi si era schierata contro, convinta che la compagna di gioco ricevesse troppe attenzioni.

Il televoto e la gelosia per Alex Belli

La puntata si è chiusa con i risultati del televoto, che hanno visto Alessandro Varsi davanti a tutti con il 37,64%, seguito da Carmen Di Pietro al 26,58%, da Valeria Marini terza al 18,68% e da Jonathan Kashanian quarto al 17,10%. Il meno votato dovrà lasciare la casa nella diretta di venerdì 23 ottobre 2026.

Nelle ore precedenti era emerso anche un momento di gelosia, con una clip che ha per protagonisti Alex Belli, Marina La Rosa e la stessa Marini: al centro, le attenzioni che l’uomo riserva a Marina, che Valeria non ha gradito.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI