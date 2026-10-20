Sigfrido Ranucci non condurrà più Report: la decisione è definitiva. Il giornalista ha accettato la proposta della Rai e ha scelto la vicedirezione di RaiNews, lasciando cadere le altre due ipotesi sul tavolo, il Tg3 e la corrispondenza dall’estero al Cairo.

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La scelta di RaiNews

La scadenza era fissata a martedì 20 ottobre e la risposta è arrivata. Ranucci sarà vicedirettore ad personam di RaiNews, con delega alle inchieste, affiancato dal coordinamento di quelle di Spotlight. La vicenda si era trascinata dopo che la conduzione di Report era stata affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, lo scorso 28 agosto, e da quel momento per l’ex conduttore si erano aperte tre strade: la vicedirezione di RaiNews, un incarico al Tg3, una destinazione all’estero con Il Cairo tra le possibilità. Ranucci ha scelto la prima.

Il ricorso respinto dal tribunale

Il Tribunale del lavoro di Roma ha respinto il ricorso d’urgenza con cui Ranucci chiedeva di essere reintegrato alla conduzione di Report. Secondo i giudici, la Rai ha motivato la rimozione con l’esigenza di placare le tensioni interne alimentate dal clamore mediatico attorno all’inchiesta sull’attentato. Il ricorso proseguirà comunque nel merito. Ranucci ha impugnato anche la sospensione di dieci giorni decisa dopo l’esame della sua condotta, che il Comitato etico Rai ha giudicato in contrasto con le regole aziendali.

Il ritorno in redazione e il saluto al pubblico

Per Ranucci si tratta di un ritorno in una redazione che conosce bene, dove aveva lavorato dal 1999 al 2006, diventando inviato speciale nel 2001. A febbraio 2022 era arrivato alla Direzione approfondimento con l’incarico di vicedirettore ad personam. Nel video di commiato ha salutato il pubblico promettendo che sarebbe tornato «prima o poi» e ha escluso i rimpianti.

«Non rimpiango nulla di ciò che ho fatto»

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI