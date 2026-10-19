Giovedì 22 ottobre alle 21:20 su Rai3 torna Splendida cornice, il programma di Geppi Cucciari che tiene insieme cultura, satira e divulgazione. È la sesta edizione, in prima serata, disponibile anche su RaiPlay in live streaming e on demand.

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Un varietà culturale alla sesta edizione

L’obiettivo resta quello di far convivere risate e approfondimento, con ospiti del mondo dell’arte, della cultura e dello spettacolo accanto a volti meno noti. La conduttrice chiarisce da dove arriva la materia culturale e quale sia il suo ruolo.

«Sia chiaro che l’elemento culturale non lo porto io, ne sono solo l’accompagnatrice»

L’ironia, spiega, nasce dal linguaggio costruito insieme ai compagni di viaggio, persone capaci di raccontare i fatti della settimana da un punto di vista laterale e originale. In studio si confrontano spettatori che si riconoscono in alcune tipologie ispirate agli stereotipi sociali più diffusi: anziani da bar, protagonisti e donne divise tra famiglia e lavoro. Accanto a loro ci sono esperti di grande autorevolezza, come l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi e il linguista Giuseppe Antonelli.

La formula inventata dal programma è quella del “varietà culturale”, dove mondi apparentemente distanti si intrecciano grazie a interpreti, musicisti, autori e rappresentanti della società civile, con uno sguardo attento alla realtà ma anche alla leggerezza. Il risultato è un people show di prima serata in cui il pubblico si “autocertifica” nelle diverse categorie e dialoga con i professionisti presenti.

Libri, rubriche e ospiti

Tra gli appuntamenti più seguiti c’è quello con i libri, e proprio sui consigli di lettura Cucciari non si sottrae.

«È molto difficile scegliere, ma tra i tanti titoli suggerisco “L’amico ritrovato” di Fred Uhlman. Si legge in poche ore e ne vale davvero la pena»

La scaletta prevede alcune rubriche fisse: il controllo ortografico affidato ad Andrea Maggi, i reportage d’arte di Alessandro Arcodia e l’“Agenda Mercadini” di Roberto Mercadini. La band di Nicola «Ballo» Balestri accompagna le esibizioni e i momenti musicali.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI