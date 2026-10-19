Dal 6 novembre Paramount+ mette in streaming tutti e sei gli episodi di Può solo andar peggio, commedia A24 firmata da Leo Reich, che ne è anche ideatore, interprete e produttore esecutivo. Al centro ci sono tre amici ventenni, una Londra poco accogliente e la sensazione che il meglio debba ancora arrivare.

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Tre amici, una casa che sta per sparire

Ethan (Reich), Abi (Emily Fairn) e Sam (Olive Gray) si conoscono dai tempi dell’università e sono riusciti a coronare il sogno di trasferirsi insieme a Londra. Nell’ultimo anno, però, non hanno combinato granché: i lavori sono precari e poco gratificanti, le storie d’amore latitano e le ambizioni metropolitane sembrano sempre più fuori portata. La routine viene scossa quando il padrone di casa comunica che venderà l’appartamento, costringendo i tre a cercare un nuovo tetto. La serie racconta proprio quel momento di smarrimento, con la voce narrante della scrittrice Zadie Smith.

Tra una battuta e l’altra, i protagonisti si aggrappano a una speranza che suona più o meno così:

«Non può che andare meglio di così, no? Deve andare meglio. Giusto?»

La risposta, come si intuisce, è negativa.

Un cast di giovani volti e ospiti illustri

Accanto a Reich recitano Emily Fairn, Olive Gray, Sean Delaney, Dane Williams, India Mullen e John Tothill. Tra gli ospiti figurano Andrew Scott, Lena Dunham e Amelia Dimoldenberg. Nel cast ricorrente compaiono Arian Nik, Safia Oakley-Green, Blake Harrison, Nicole Sadie Sawyerr, Phil Zimmerman, Billy Rilot, Kirsty Bloom, il musicista Babymorocco (Clayton Pettet), Luca Kamleh-Chapman, Vicki Pepperdine ed Emmeline Downie.

Una produzione tra Londra e il Canada

La regia è di Mounia Akl, mentre Sam Pinnell cura la produzione; le riprese sono partite nel 2025. Si tratta di una sitcom da circa 24 minuti a episodio, nata da una coproduzione tra Regno Unito e Canada e realizzata da A24 per Channel 4 e Crave. Prima dell’arrivo in streaming, It Gets Worse è stata presentata in anteprima al 70° BFI London Film Festival, mentre nel Regno Unito il debutto su Channel 4 è fissato dal 22 ottobre. Reich, dal canto suo, ha già firmato e portato in scena lo stand-up Literally Who Cares?, ha collaborato alla scrittura di un episodio di Entitled ed è apparso in Too Much e Break Clause.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI