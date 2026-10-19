Barbara d’Urso è tornata in tv da ospite, non da conduttrice. Domenica 18 ottobre, nel salotto di Domenica In da Mara Venier, ha ripercorso la sua esperienza nella giuria di Ballando con le stelle e ha messo un punto fermo sulla polemica legata al presunto triangolo con Ornella Muti e Pasquale La Rocca.

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La telenovela e il punto fermo

La giurata ha affrontato la questione senza girarci intorno. Ha spiegato che, secondo lei, la vicenda è stata costruita ad arte e che lei si è limitata a lasciare che gli altri giocassero, senza alimentare nulla. A parlarne davvero, dice, non è stata lei: la puntata di sabato è servita a chiudere il capitolo.

“Diciamo che hanno voluto costruire questa telenovela, io li ho fatti giocare un po’. Chi non ne ha mai parlato realmente sono io. E poi ieri sera ho deciso di mettere un punto a questa telenovela”.

Nella terza puntata, andata in onda sabato, aveva già scelto la linea zen: commento positivo, voto pieno e nessuna aggiunta piccante, un modo per prendere le distanze dalla polemica senza rilanciarla.

La bolla con La Rocca e le critiche

Alla domanda su un’eventuale mancanza di La Rocca dopo l’esperienza insieme, d’Urso ha risposto con l’immagine della bolla: dentro il programma si vive in due, allievo e maestro, e quando il percorso finisce si scioglie anche l’attaccamento. Ha precisato che i contatti erano quotidiani, ma che tra loro è rimasta l’amicizia.

“Quando finisce la bolla, finisce anche l’attaccamento. Ci sentivamo tutti i giorni e tutte le notti. Ma siamo rimasti amici certo”.

Sul suo arrivo in giuria, deciso a ridosso del via e al posto di Selvaggia Lucarelli, la conduttrice ha detto di essere ormai abituata alle critiche, tanto da lasciarsele scivolare addosso. Ha parlato di cose inventate, anche assurde, e ha ribadito che il suo desiderio è tornare a fare il proprio lavoro, con un rapporto diretto con il pubblico. Intanto ha aperto il suo canale YouTube.

Single, ironia e telefonata interrotta

Sul fronte privato ha confermato di essere single e di essere molto selettiva, quasi impossibile da conquistare. Poi ha girato l’ironia su se stessa, dicendo che il fascino non le manca e che è lei a rimorchiare, anche se gli altri non attizzano lei.

“Io vado a ruba, continuo a rimorchiare. Come si dice a Roma, attizzo. Però non attizzano me”.

Non è mancata la battuta su Ornella Muti e sul bacio con La Rocca dopo tredici anni: d’Urso ha replicato di essere single da tredici giorni e di non baciare nessuno da tredici minuti, tra le risate del pubblico. Nel corso dell’intervista c’è stato anche un siparietto telefonico. Il cellulare di Mara Venier ha squillato e l’ospite le ha preso il telefono di mano, dicendo che avrebbe risposto lei: dall’altra parte c’era un numero sconosciuto. Venier ha ripreso l’apparecchio e ha riagganciato, mentre d’Urso la prendeva in giro per la suoneria rimasta accesa.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI