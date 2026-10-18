Nella terza puntata di Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti, ha ballato con Giovanni Pernice un valzer sulle note de La Donna Cannone. La maggior parte dei giurati li ha apprezzati, ma non Guillermo Mariotto.

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Il valzer bocciato e il paragone con La Rocca

Il giurato non ha usato giri di parole:

“Mi stavo addormentando, mi è presa una botta di sonno dopo tutta questa roba. Caruccettissimo il valzer, proprio caruccio”.

È arrivato poi il paragone con Pasquale La Rocca, chiamato in causa per il paso doble ballato con Ornella Muti. Secondo Mariotto, Pernice non sarebbe stato presente sulla pista, si sarebbe limitato al compitino e non avrebbe avuto la forza per reggere il confronto con il collega. Il punteggio della coppia è stato comunque alto: tre 9, un 8 e il 7 dello stesso Mariotto.

Pernice ha ascoltato e risposto con calma apparente, spiegando di aver imparato a conoscere Mariotto in questi anni e di non fare più caso alle sue parole. Secondo lui, però, il giurato non sarebbe in grado di giudicare il ballo puro. Il maestro ha poi precisato che il suo riferimento era tecnico, non personale, e che confrontare un valzer lento con un paso doble come quello di La Rocca non avrebbe senso, trattandosi di due generi completamente diversi: la sua forza si vedrebbe quando toccherà a un paso doble o a un tango, mentre nel valzer deve emergere il romanticismo. Pernice ha vinto Strictly Come Dancing e l’edizione 2024 di Ballando con le Stelle.

La difesa di Matano e la chiusura di Mariotto

A quel punto è intervenuto Alberto Matano, che ha preso le difese di Mariotto ricordando che siede in giuria dalla prima edizione del programma, nel 2005, e ha bacchettato Pernice: non si può dire che non capisca niente se è lì da allora. Il maestro ha ribadito che il suo riferimento riguardava il ballo e non la persona, e che i 21 anni da giurato non rendono automaticamente competenti in materia. Mariotto, intanto, tra uno sbadiglio e l’altro ha continuato a guardare la scena con aria annoiata, chiudendo così:

“Era tutto noioso, molto noioso”.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI