Le riprese della seconda stagione della serie Harry Potter di HBO sono in corso, e una dichiarazione arrivata dal cast lascia pensare che sia stata già girata una delle sequenze più riconoscibili tratte da Harry Potter e la Camera dei Segreti. A farlo intendere è Rafe Spall, che nella serie interpreta Arthur Weasley.

Scarica ora la nostra nuova APP, è gratis! Programmazione TV, promemoria e notizie in tempo reale

L’indizio arrivato dal set

L’attore ha raccontato di aver lavorato di recente accanto a Katherine Parkinson, Kit Harington e Johnny Flynn, rispettivamente Molly Weasley, Gilderoy Allock e Lucius Malfoy nella serie, mentre lui veste i panni di Arthur. La compresenza dei quattro ha acceso l’attenzione degli appassionati. In un’intervista Spall ha mostrato entusiasmo per il progetto e per la possibilità di lavorare con un cast di grande talento, spendendo parole di stima soprattutto per la Parkinson.

La rissa al Ghirigoro

Se i quattro interpreti si sono davvero trovati davanti alla stessa macchina da presa, è plausibile che la produzione abbia affrontato la scena ambientata alla libreria Il Ghirigoro, a Diagon Alley. Nel secondo romanzo di J.K. Rowling Harry raggiunge Diagon Alley con la famiglia Weasley e assiste all’apparizione pubblica di Allock, il mago celebre per le sue autobiografie e destinato a insegnare Difesa contro le Arti Oscure a Hogwarts. Durante l’evento Lucius provoca Arthur, mostrando disprezzo per la sua famiglia e per i legami che ha con i babbani, e il confronto degenera in una rissa. È in quella circostanza che Lucius introduce di nascosto il diario di Tom Riddle fra le cose di Ginny Weasley, un gesto decisivo per gli sviluppi della vicenda. Spall non ha però precisato quale scena il gruppo stesse girando: non c’è conferma che i quattro abbiano recitato insieme proprio al Ghirigoro, né sono stati diffusi materiali ufficiali sulla lavorazione di quella sequenza.

Nuovi ingressi e stato della produzione

Il secondo capitolo porterà sullo schermo diversi personaggi assenti dal primo. Oltre a Spall e a Harington, che ha preso il posto di Nicholas Hoult dopo l’uscita di quest’ultimo per conflitti di calendario, il cast comprende Bonnie Hill nel ruolo di Ginny Weasley, Lenny Rush in quello di Dobby, Billy Barratt come il giovane Tom Riddle, Molly Hewitt-Richards come Mirtilla Malcontenta, Jasper Ambrose e Lox Pratt nei panni di Draco Malfoy. C’è anche una curiosità familiare: Rafe Spall entra nella serie dopo che suo padre, Timothy Spall, aveva vestito i panni di Codaliscia, alias Peter Minus, nei film. Alla guida del progetto resta Francesca Gardiner, affiancata in questa stagione da Jon Brown come co-showrunner.

Warner Bros. ha confermato ufficialmente che le riprese sono in corso, dopo le indiscrezioni arrivate da alcuni membri del cast. La lavorazione prosegue nel Regno Unito, negli studi di Leavesden. Il rinnovo era arrivato a maggio 2026, quando la serie è stata confermata per una seconda stagione dedicata alla Camera dei Segreti. La prima, tratta da Harry Potter e la Pietra Filosofale, arriverà su HBO Max il 25 dicembre 2026, con Dominic McLaughlin nei panni di Harry Potter, Arabella Stanton in quelli di Hermione Granger e Alastair Stout come Ron Weasley. Per la seconda stagione, invece, non esiste ancora una data di uscita. La scelta di mettere in cantiere la Camera dei Segreti senza aspettare la fine della distribuzione del primo capitolo dice molto sulla volontà di procedere spediti, legata anche alla giovane età dei protagonisti.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI