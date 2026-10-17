Terzo appuntamento stagionale per Ballando con le stelle, stasera, sabato 17 ottobre, su Rai 1 alle 21.30. Al timone c’è Milly Carlucci, affiancata da Simone Di Pasquale, mentre sul parquet saliranno come ballerine per una notte La Signora Coriandoli e Rosanna Lambertucci.

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Le ballerine per una notte

La ventunesima edizione dello show riserva un doppio fuori programma, con due donne che si metteranno alla prova lontano dalla competizione vera e propria. Dietro il trucco della Signora Coriandoli c’è Maurizio Ferrini, mentre Rosanna Lambertucci è un volto familiare dei pomeriggi del sabato di Rai 1 e una presenza ricorrente da Fabio Fazio.

Ad accompagnarle saranno i maestri Chiquito e Dario Scuderi. In coppia con Scuderi, la Lambertucci affronterà un jive indiavolato, fatto di velocità, ritmo e vitalità; con Chiquito, la Signora Coriandoli porterà in pista il merengue, puntando su una performance contagiosa e sul divertimento. Le due esibizioni avranno quindi atmosfere opposte.

Tredici coppie in gara

In questa puntata ritroviamo in gara tutte le tredici coppie, dato che finora nessuno è stato eliminato. La seconda puntata è stata vinta da Monica Guerritore e Luca Urso, che si sono portati a casa 20 punti bonus da sommare al punteggio conquistato: la classifica li vede ora in testa con 65 punti, seguiti da Ornella Muti e Pasquale La Rocca a 61 e da Alessandro Matri e Giada Lini a 56.

Questi, nel dettaglio, i nomi di chi si esibirà: Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti; Manuela Moreno con Carlo Aloia; Noemi Bocchi con Giovanni Pernice; Alessandro Matri con Giada Lini; Massimo Ghini con Valentina Fiorini; Andy Diaz con Gioia Giovanatti; Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina; Anna Safroncik con Leonardo Lini; Alberto Ravagnani con Erika Martinelli; Monica Guerritore con Luca Urso; Riccardo Rossi con Elisa Terrasi; Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli; Ornella Muti con Pasquale La Rocca.

Tesoretto, giuria e anticipazioni

I punti raccolti dalle due ballerine per una notte serviranno a costruire il tesoretto della puntata, che verrà spezzato in tre parti e consegnato a una o più coppie in gara da Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra. A occuparsene sarà una coppia inedita, quella formata da Fialdini e Ventura.

A valutare le esibizioni ci sarà la giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Alberto Matano e Barbara d’Urso.

La conduttrice ha svelato le ospiti della serata e ha anticipato quello che accadrà in pista, con una rivelazione su una delle coppie in gara:

“C’è una coppia che ha deciso, siccome non si può ripetere il bacio fatto da un’altra coppia, di esibirsi in un morso”

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI