Dal 18 dicembre 2026 Il Ministero dell’Amore, il nuovo film di Pif e Alessandra Mastronardi, sarà visibile in tutto il mondo, in esclusiva, sul catalogo di Prime Video. Prima di approdare in streaming, la pellicola vivrà la sua anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, nella sezione Grand Public.

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Un governo interiore sull’orlo del collasso

Pif interpreta Aldo, un cronista parlamentare che segue le crisi di governo e vive immerso nella frenesia della politica capitolina, senza accorgersi che la crisi più importante sta per travolgere la sua vita privata. Dentro di lui i sentimenti si amministrano come se fossero uno Stato, con un Consiglio dei Ministri che discute, vara decreti emotivi e indirizza ogni decisione.

Quando la relazione con Claudia, il personaggio di Alessandra Mastronardi, entra in difficoltà, il “Governo Aldo” rischia il collasso: paure, desideri ed emozioni diventano i protagonisti di uno scontro politico surreale, in un intreccio da commedia romantica che tiene insieme satira, ironia e sentimento.

Il cast e la reunion della banda di Boris

Attorno ai due protagonisti ruota un gruppo numeroso di interpreti amati dal pubblico italiano. Con Pif e Alessandra Mastronardi ci sono Corrado Guzzanti, Pietro Sermonti e Angela Finocchiaro, mentre completano il cast Carlo De Ruggieri, Massimo De Lorenzo, Dharma Mangia Woods, Federico Cesari, Leonardo Lidi, Cristina Pellegrino, Daniele Natali, Luca Amorosino, Giampiero Judica, Lucio Patanè, Thomas Trabacchi, Ninni Bruschetta, Fabio Balsamo e Andrea Pennacchi.

Dietro la macchina da presa ci sono Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, che firmano anche la sceneggiatura; il testo di partenza è la pièce teatrale Stare meglio oggi, del 2013. Per i due registi è un ritorno alle origini, perché entrambi vengono dall’esperienza di Boris, dove Guzzanti e Sermonti erano tra i volti principali, e hanno già lavorato insieme in Ogni maledetto Natale. Su questo set la banda si ritrova.

Il debutto su Prime Video e l’anteprima a Roma

La data scelta dalla piattaforma è il 18 dicembre 2026: il film entrerà nel catalogo internazionale come produzione Prime Original. L’annuncio è arrivato insieme al teaser trailer e al poster ufficiale.

Il Ministero dell’Amore nasce da una coproduzione tra Amazon MGM Studios e Ideacinema, con Claudio, Federico e Jacopo Saraceni. Prima dell’uscita in streaming, la pellicola sarà presentata in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma, in programma dal 14 al 25 ottobre, all’interno della sezione Grand Public.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI