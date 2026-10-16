Giovedì 15 ottobre 2026 la prima serata premia ancora Rai1: Doc – Nelle tue mani 4 si prende oltre quattro milioni di spettatori e uno share che supera il 23%, mentre la soap di Canale 5 Tutto per la mia famiglia si ferma a 1,6 milioni.

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Il terzo appuntamento di Doc 4

Luca Argentero torna nei panni di Andrea Fanti e la serie centra il terzo appuntamento del giovedì. Nell’episodio Samaritani il reparto si misura con il caso di un paziente che aspetta un rene nuovo, mentre Fanti, ancora in recupero, finisce affidato a Lidia, la dottoressa a gettone con cui il rapporto resta complicato. La serata si chiude con Era mio padre. I numeri confermano il risultato: 4.326.000 spettatori e il 23,62% di share nel primo episodio, 3.704.000 e il 26,81% nel secondo. Il margine sulla concorrenza resta largo, con uno share che si mantiene sopra il 23% e arriva a sfiorare il 27%: nessun’altra rete si avvicina a questi valori.

Le Iene, Dritto e rovescio e le altre reti

Alle spalle di Rai1 si apre una gara più serrata. Su Rai2 Ore 14 sera di Salvo Sottile, dedicata al caso di Garlasco, totalizza 928.000 spettatori con il 6,59%, mentre su Italia 1 Le Iene arrivano a 893.000 spettatori e al 7,28%, con Veronica Gentili alla conduzione nella nuova collocazione del giovedì. Su La7 Piazza pulita porta a casa 770.000 spettatori e il 5,65%, davanti a Rete 4, dove Dritto e rovescio, il talk condotto da Paolo Del Debbio, raccoglie 676.000 spettatori e il 5,58%. Rai3 chiude la serata con Arthur the king (494.000 spettatori, 2,68%); seguono Nove con Buy it now (386.000, 2,03%) e Tv8 con Europa League Benfica – Celtic (341.000, 2,03%).

La fascia che precede la prima serata

Prima del via alla prima serata, l’access prime time vede Affari Tuoi conquistare 4.478.000 spettatori con il 22,5% di share, mentre La Ruota della Fortuna si ferma a 4.147.000 spettatori e al 20,8%. Sono numeri che pesano, considerando quanto è corta la distanza tra il telegiornale e l’inizio della fiction.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI