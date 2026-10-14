Il reboot di Baywatch ha il suo trailer ufficiale. FOX lo ha diffuso in vista del debutto televisivo previsto per gennaio 2027 negli Stati Uniti, con Stephen Amell nel ruolo di Hobie Buchannon. In Italia la serie arriverà su Prime Video e, più avanti, anche su Rai 2.

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Il trailer, tra salvataggi estremi e un omaggio a Mitch

Tre minuti circa di immagini che partono subito forte: l’apertura mostra una missione di soccorso scatenata dalla collisione tra un aereo e un parapendio acquatico. Da lì si susseguono le corse al rallentatore sulla battigia, le scene d’azione in mare e sott’acqua e i costumi rossi diventati il simbolo del franchise.

Nel trailer compare anche una hall of fame in cui è inciso il nome di Mitch Buchannon, il leggendario bagnino della serie originale. Il collegamento con il predecessore dello show è esplicito e ha alimentato le speculazioni su un possibile cameo di David Hasselhoff, anche se al momento non c’è alcuna conferma ufficiale della sua partecipazione.

Dove vedere il reboot in Italia e negli Stati Uniti

Per il pubblico italiano la strada è già tracciata: Prime Video trasmetterà la serie a stretto giro dal debutto americano, mentre più avanti toccherà a Rai 2, grazie a un accordo molto recente che prevede una seconda finestra di trasmissione.

Negli Stati Uniti si parte a gennaio 2027 su FOX, con gli episodi disponibili su Hulu il giorno successivo alla messa in onda. Il progetto era stato annunciato nel 2025, con un ordine di 12 episodi per la stagione 2026/2027. Le riprese si sono svolte tra Venice Beach e il Fox Studio Lot a Century City.

La nuova generazione di bagnini

A firmare la serie è Matt Nix, che riporta sullo schermo l’eredità del franchise aggiornandola ai tempi nostri, tra salvataggi adrenalinici, relazioni complicate e alchimia tra i personaggi, con una missione che resta quella di sempre: proteggere la costa della California meridionale. Hobie, figlio del leggendario Mitch, è ormai capitano dei bagnini, e la sua vita cambia quando si presenta alla sua porta Charlie (Jessica Belkin), la figlia che non ha mai conosciuto, decisa a seguire le orme di famiglia.

Intorno a lui si muove una squadra tutta nuova. Nat (Hassie Harrison) è il suo braccio destro e migliore amica, ex bambina in affidamento e atleta olimpionica. Luke (Noah Beck) è la recluta cresciuta in una famiglia di vigili del fuoco che ha preferito la spiaggia alla caserma e che vede in Hobie un mentore. Grace (Livvy Dunne) porta entusiasmo al gruppo, mentre Brad (Thaddeus LaGrone), giovane impavido e fortissimo, arriva da una divisione d’élite dei Marines. Trina (Shay Mitchell) è un’ex avvocatessa che ha lasciato una carriera promettente per dedicarsi ai salvataggi. A loro si aggiunge Selene (Brooks Nader), capitana dei bagnini di Zuma Beach, che collabora spesso con Hobie ma ha un approccio al soccorso molto diverso dal suo, motivo di frizione continua tra i due.

Ci sono poi i volti storici. Quattro attori del cast originale hanno firmato per riprendere i rispettivi ruoli: David Chokachi tornerà come Cody Madison, ora impegnato a tempo pieno allo Shoreline, il bar con cucina alla griglia di Baywatch; Erika Eleniak apparirà come guest star nei panni di Shauni McClain, diventata consigliera comunale di Santa Monica; Michael Bergin e Kelly Packard saranno di nuovo Jack ‘J.D.’ Darius e April Giminski, compagni di reclute di Hobie e suoi amici intimi da allora. Nel cast c’è anche Mary McDonnell, che interpreta Gayle Buchannon, la madre di Hobie, ruolo affidato nella serie originale a Wendie Malick. Il personaggio di Hobie era stato interpretato da Jeremy Jackson per gran parte della serie, dopo l’esordio di Brandon Call nella prima stagione.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI