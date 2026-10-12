Tulsa King torna con la quarta stagione: la serie crime creata da Taylor Sheridan e interpretata da Sylvester Stallone debutta su Paramount+ venerdì 16 ottobre, con i nuovi episodi distribuiti a cadenza settimanale.

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Winter riprende in mano la sceneggiatura

Alla guida della scrittura torna Terence Winter, che aveva saltato la terza stagione. Il suo nome è legato alla collaborazione con Martin Scorsese: ha lavorato a serie come Boardwalk Empire e al film The Wolf of Wall Street. In quattro anni di vita lo show ha attraversato più di un rimaneggiamento creativo, e il suo ritorno va letto in questa chiave.

Dwight Manfredi e la nuova stagione

Al centro della storia c’è sempre Dwight “The General” Manfredi, capo della mafia di New York uscito di prigione dopo 25 anni e spedito dal suo boss a Tulsa, in Oklahoma, per costruirvi un impero criminale. Nella quarta stagione Dwight lotta per legittimare quello che ha messo in piedi e per tenere al sicuro la sua squadra, mentre politici corrotti, nuovi nemici pericolosi e una perdita personale devastante lo colpiscono da ogni direzione: ogni conquista porta con sé verità più difficili, sulla lealtà, sulla leadership e sul prezzo dell’ambizione.

La sua crew continua a difendere il territorio, ma scopre di non essere l’unica a volerlo rivendicare. Sulla scena ci sono la mafia di Kansas City e un potente uomo d’affari locale, mentre a New York restano conti in sospeso. Accanto a Stallone recitano Martin Starr, Jay Will, Vincent Piazza, Annabella Sciorra, Frank Grillo, Neal McDonough, Garrett Hedlund e Dana Delany, mentre tra le novità del cast c’è Gretchen Mol, che entra come regular nel ruolo di Amanda Clark, una politica. La stagione conta dieci episodi, in uscita uno a settimana fino al 18 dicembre.

I riscontri della critica sono stati via via più favorevoli: su Rotten Tomatoes la prima stagione si attesta al 78%, la seconda arriva al 100% e la terza all’83%, per una media complessiva dell’87%.

Il futuro della serie, tra quinta stagione e spin-off

Prima ancora del debutto, Paramount+ ha già rinnovato Tulsa King per una quinta stagione, le cui riprese sono cominciate il 5 ottobre a New York. In lavorazione c’è anche uno spin-off intitolato Frisco King, con Samuel L. Jackson nel ruolo principale.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI