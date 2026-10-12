Ha una data la nuova serie di Apple TV+ The Wanted Man: il debutto globale è fissato per mercoledì 6 gennaio 2027, quando arriveranno insieme i primi due episodi. A dare il volto al protagonista Felix Carmichael è Hugh Laurie, mentre la storia porta la firma di George Kay, già ideatore di Lupin e Hijack.

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Il calendario degli episodi

Apple TV+ ha scelto di partire con un doppio episodio, per poi proseguire con una puntata a cadenza settimanale fino al 17 febbraio 2027, giorno in cui la prima stagione si chiude. In tutto sono otto episodi, lo spazio necessario a raccontare l’ascesa e la caduta di Carmichael senza bruciare le tappe. Da qui a gennaio mancano meno di tre mesi.

Chi è Felix Carmichael

Capo sfuggente e potentissimo di “The Capital”, la famigerata organizzazione criminale britannica, Carmichael resta intoccabile per vent’anni prima di finire in manette. È il carcere di Staplehurst a rivelargli la verità: a consegnarlo alla giustizia è stato qualcuno dei suoi, un tradimento che cambia il senso di tutta la vicenda. Da lì comincia la sua battaglia in un ambiente che pretende brutalità e non concede errori, mentre fuori il mondo tira dritto e la sua presa sulla famiglia e sul patrimonio si allenta di giorno in giorno. La decisione, a quel punto, è quella che molti detenuti hanno accarezzato almeno una volta: scappare. Se ci riesce, però, Carmichael torna a essere un uomo ricercato.

Attorno a Laurie il cast è costruito con precisione. Il protagonista è un criminale anziano, Gina McKee interpreta sua moglie e Stephane Dillane suo fratello, mentre Thandiwe Newton ed Elliot Heffernan formano una coppia madre-figlio. Completano il gruppo Fionn Whitehead, Hazel Doupe, Youssef Kerkour, Gilbert Kyem Jnr ed Emily Patrick.

Dietro la macchina da presa

George Kay ricopre il ruolo di creatore, sceneggiatore e showrunner, confermando il sodalizio con la piattaforma che lo ha già visto firmare Hijack. La regia è affidata a Jakob Verbruggen, già candidato agli Emmy e noto per The Fall, London Spy e Dark Matter; con lui dirigono Lisa Gunning e Rachel Leiterman. Alla produzione esecutiva c’è anche Hugh Laurie, vincitore di un SAG Award e di un Golden Globe, mentre Willow Grylls e Matt Sandford firmano la co-produzione. David Meanti, già al lavoro su Andor e Hostage, si occupa invece della produzione della serie.

Le riprese principali sono partite a Londra nel maggio 2025 e si sono chiuse nel dicembre dello stesso anno, toccando anche un luogo dal passato pesante: l’HMS Prison di Reading, dove Oscar Wilde fu recluso nel 1895.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI