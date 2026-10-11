La seconda puntata di “Ballando con le stelle“, trasmessa su Rai1 il 10 ottobre con la conduzione di Milly Carlucci, ha incoronato Monica Guerritore e il maestro Luca Urso. Nessuna coppia ha lasciato il programma: niente ballottaggio, nessuna eliminazione.

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La vittoria di Monica Guerritore e Luca Urso

Nella ventunesima edizione del dance show, l’attrice ha ottenuto il miglior risultato della serata con un samba sulle note di “Che vita meravigliosa”. Sciolta nei passi e capace di trascinare sul piano emotivo, ha convinto giuria e pubblico, tanto che al termine dell’esibizione la platea si è alzata in piedi per un lungo applauso.

Alla coppia sono andati 20 punti di bonus, che si ritroveranno già nel punteggio della prossima puntata. Monica Guerritore si è detta soddisfatta e ha ringraziato il suo maestro:

“Grazie a Luca, è stato molto paziente”.

La classifica della seconda puntata

A giudicare le esibizioni, insieme al voto del pubblico, è la giuria formata da Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith e Guillermo Mariotto, affiancati dalle new entry Alberto Matano e Barbara D’Urso. Al punteggio dei giurati si aggiunge il tesoretto, diviso in tre parti. Francesca Fialdini ha assegnato la sua ad Alessandro Matri e Giada Lini, facendoli risalire dal settimo al terzo posto. Simona Ventura ha scelto Ornella Muti e Pasquale La Rocca, passati dal quinto al secondo posto, mentre Rossella Erra ha premiato Monica Guerritore e Luca Urso, che hanno così difeso la vetta.

Prima del voto del pubblico la graduatoria vede in testa Monica Guerritore e Luca Urso con 65 punti, davanti a Ornella Muti e Pasquale La Rocca a 61 e ad Alessandro Matri con Giada Lini a 56. Seguono Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti a 52, forti dei 20 punti conquistati con la vittoria della prima puntata, e Anna Safroncik con Leonardo Lini a 45. Più indietro si trovano Andy Díaz con Gioia Giovanatti, Noemi Bocchi con Giovanni Pernice, Alberto Ravagnani con Erika Martinelli, Manuela Moreno con Carlo Aloia ed Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli. All’undicesimo posto, a pari merito, ci sono Riccardo Rossi con Elisa Terrasi e Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, mentre l’ultima posizione è occupata da Massimo Ghini con Valentina Fiorini.

Nessuna eliminazione

La serata si è chiusa senza ballottaggi: tutte le coppie restano in gara e nessuna ha dovuto abbandonare il programma dopo la seconda puntata.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI