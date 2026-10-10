Noemi, Fabio Volo ed Ema Stokholma sono tra i nomi chiamati a valutare, insieme a Stefano De Martino, i giovani cantanti che aspirano a un posto a Sanremo 2027.

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Chi siederà accanto a Stefano De Martino

Nel gruppo che si occuperà delle candidature dei giovani in corsa per il festival ci saranno, tra gli altri, Noemi, Fabio Volo ed Ema Stokholma, affiancati da Stefano De Martino. Per Ema Stokholma l’impegno si somma a una presenza costante nel panorama televisivo, quella che le è valsa più volte l’etichetta di onnipresente.

I giovani in corsa per il festival

Al centro delle valutazioni ci sono i giovani cantanti, decisi a conquistarsi uno spazio nell’edizione 2027 della manifestazione. Per riuscirci dovranno passare dal giudizio di chi li ascolta, lo stesso gruppo di valutatori di cui fanno parte Noemi, Fabio Volo, Ema Stokholma e Stefano De Martino.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI