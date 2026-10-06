Il Volo torna su Canale 5 con la quarta edizione di “Tutti per uno”: tre serate evento in prima serata, registrate a Palazzo Te a Mantova, con una conduzione a staffetta e una lunga lista di ospiti pronti a duettare con Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto.

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Tre serate evento, con tre conduttori diversi

L’appuntamento è da mercoledì 14 ottobre, in prima serata su Canale 5, per tre settimane consecutive. Per il secondo anno di fila lo show-evento musicale del trio trova casa a Palazzo Te a Mantova, dove i tre concerti sono stati registrati lo scorso 24, 26 e 27 settembre. La nuova formula televisiva introduce un elemento in più rispetto al passato: non più soltanto un trio compatto alla guida della serata, ma tre protagonisti distinti, ciascuno chiamato a costruire il proprio appuntamento insieme a un co-conduttore vip. A guidare le serate ci sono infatti Amadeus nella prima, Noemi nella seconda e Katia Follesa nella terza.

Nato da un’idea di Michele Torpedine e prodotto da Friends & Partners, “Tutti per uno” si conferma un appuntamento fisso nel palinsesto televisivo, pronto a rinnovare il successo di ascolti delle precedenti edizioni, che nelle scorse stagioni avevano registrato numeri record per gli spettacoli musicali in televisione. L’annuncio della quarta edizione arriva nel pieno del successo di LIVE IN CONCERT, il tour che sta portando Il Volo nelle principali capitali europee.

Gli ospiti: da Elisa a Loredana Bertè, passando per i Blue

Nel corso dei tre appuntamenti il trio accoglierà sul palco numerosi grandi nomi della scena musicale italiana e internazionale, per dare vita a performance inedite, duetti speciali e cover rivisitate in chiavi nuove. Tra gli ospiti della prima serata ci saranno Elisa, Mahmood, Fiorella Mannoia, Madame, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Fabio Concato, Sarah Toscano, Camilla Ardezi e Roberto Colella. Nelle due puntate successive saliranno sul palco Emma, Luca Carboni, Loredana Bertè, Noemi, Francesco Gabbani, Nek, Malika Ayane, i Blue, Michele Bravi e Nina Zilli. Tra i nomi presenti figura anche Noa.

La prima a raggiungere Il Volo è stata Elisa, che con Gianluca Ginoble ha interpretato “Se piovesse il tuo nome”. L’artista ha poi parlato del nuovo album “Kintsugi”, in uscita il 27 novembre, e ha annunciato l’appuntamento dell’11 settembre 2027, quando celebrerà i trent’anni di carriera.

Una scenografia dorata e un’orchestra da 70 elementi

A fare da cornice ai concerti c’è una scenografia imponente, dominata dai toni dorati e da un articolato gioco di luci. Sul palco ha trovato posto un’orchestra di circa 70 elementi, diretta dal maestro Marcello Rota, pensata per valorizzare le voci del trio e i duetti con gli ospiti. Già prima dell’inizio dello spettacolo lo spazio si è riempito di spettatori arrivati da tante province di tutta Italia e anche dall’estero, a conferma del richiamo internazionale de Il Volo. Non sono mancati i momenti di leggerezza: Piero Barone ha scherzato sul proprio ruolo di conduttore, coinvolgendo Ignazio e Gianluca, prima dell’ingresso a sorpresa di Amadeus. Si preannunciano quindi tre serate in cui la musica si intreccia con la conduzione, gli incontri sul palco e qualche improvvisazione di troppo, come sembra essere accaduto proprio all’Esedra di Palazzo Te.

L’immagine è realizzata con l’ausilio di strumenti AI