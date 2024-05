Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 27 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 27 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ieri avete risentito di un certo rallentamento, soprattutto a causa della Luna contraria di Sabato. Tuttavia, ora la luna è in una posizione più favorevole e domani previsioni stellari suggeriscono una giornata stimolante. Gli influssi energetici di Mercoledì e Giovedì saranno ancora più robusti. Mi sento di dire che i vostri piani per l’estate e gli eventi da organizzare nel prossimo futuro sono protetti da buone contrattazioni astrali, e vedo ritornare in voi una potente vitalità. I sentimenti sono liberi di fluire. Tuttavia, un piccolo avvertimento: il segno dell’Ariete ha una tendenza a gettarsi a capofitto nelle situazioni, rischiando a volte di compromettere un periodo altrimenti favorevole con errori, anche banali. Fate attenzione allora, ai vostri comportamenti.

Oroscopo del Toro

Toro, nel periodo recente Mercurio nel tuo segno ti concede l’opportunità di sistemare i problemi finanziari, questioni che hanno un carattere più concreto. Ci sono coloro che per un lungo periodo si sono rifiutati di affrontare la realtà, a causa della pigrizia o della paura di prendere iniziative. Adesso, si stanno rendendo conto che certi legami non hanno affatto valore. Quindi, persisti nel tuo credo che, nonostante le circostanze possano essere particolarmente pesanti, gli ultimi mesi sono stati molto utili. Hanno sgretolato delle fiducie ingiuste. Si aprono per te dei nuovi progetti che dovresti sperimentare prima di giugno. Ti attendono dei piccoli traguardi.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, ti aspetta un martedì e un mercoledì favorito dalle stelle! Sì, sì, la risposta che aspettavi può arrivare senza difficoltà e, nonostante sia lunedì, il tuo orizzonte astrale è molto promettente. Non dimenticare che avere tanti astri nel tuo segno infonde un grande slancio: ci sarà chi, fra te, ha in mente di strutturare un piano o disegnare un progetto, mentre altri riceveranno un incarico molto specifico. E grazie alla natia perspicacia dei Gemelli, il successo non tarderà ad arrivare. Inoltre, Cupido si dimostra favorevole, potendo far emergere con il suo spirito svelatore le tue emozioni più profonde!

Oroscopo del Cancro

Cari amici del Cancro, la domenica appena trascorsa è stata piuttosto opaca, potrei dire. Pure il risveglio di lunedì sembra portare con sé una certa pesantezza. Ogni tanto c’è la tendenza a lasciarsi assorbire dai pensieri, a riflettere sul passato e su ciò che si ambisce realizzare in futuro; ma è giunto il tempo di porre un freno. Da stasera, bisogna sbarazzarsi di ogni potenziale fonte di negatività che possa intaccare l’armonia della vostra esistenza. Invece, focalizziamo l’attenzione su una possibile evoluzione, sia sul fronte affettivo che lavorativo: la guida degli astri indica che Giugno avrà molto da offrire.

Oroscopo del Leone

Il Leone potrebbe combattere contro qualche problema di salute. Ricordiamo come Maggio sia stato un mese pieno di sfide, è sempre utile fare paragoni. Io solitamente consiglio di non dare per scontato, ma di verificare. L’aspetto amoroso potrebbe essere carente, non sei tu che pretendi troppo. Certamente, non è necessario precipitarsi nelle braccia del primo che passa, ma sappiamo bene quanto il Leone sia esigente. Talvolta, quando si sente affascinante, quando sa di possedere un forte potere di attrazione, si rilassa e si lascia ammirare. Ma giustamente, non si precipita. Potrebbero esserci alcuni giorni di basso tono, specialmente martedì e mercoledì.

Oroscopo della Vergine

Vergine, ti suggerisco di dissipare le tensioni, poiché nelle giornate a venire potresti sembrare sicuro di te, ma poi attraversare brevi periodi di angoscia. Sai bene come sei strutturato: nelle fasi di stress, tendi a isolarti e ad allontanarti. Alcuni Vergine, addirittura, non attenderanno le chiamate, ignorando il loro smartphone. Questo dispositivo, per molti nati sotto il segno della Vergine, è un’utile strumento di lavoro che permette loro di comunicare e organizzarsi, ma, allo stesso tempo, può essere odiato per le stesse ragioni. Eccesso di richieste, fastidi e persone che non svolgono i loro compiti sono all’ordine del giorno. Fai attenzione a chi, dal tuo passato, potrebbe cercare di metterti in difficoltà. Non abboccare!

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, ti attendono delle giornate singolari, durante le quali sentirai il rimorso per qualche errore commesso nel passato. Lunedì sarà una giornata da dedicare alla riflessione, mentre martedì vedrà migliorare i tuoi rapporti interpersonali e potrai dare il meglio di te. Il sostegno fornito dai pianeti Giove, Sole e Venere non è un aspetto da ignorare. Questo periodo presenterà ottime occasioni per dimostrare il tuo valore. Se in passato hai messo in atto un duro lavoro, potrebbe arrivare un premio, magari una promozione. Ne avremo conferma in autunno.

Oroscopo dello Scorpione

Lo Scorpione può aspettarsi una giornata significativamente buona che migliora ancora più avvicinandosi a giugno. Si apre un momento cruciale per quanto riguarda la sfera economica e lavorativa. È innegabile che nelle ultime quattro settimane ci sono state molte spese, non solo per questioni personali, ma anche per la salute che ha dato qualche problema, richiedendo quindi delle cure. Mercurio in opposizione evidenzia l’indispensabilità di sistemare i propri pensieri e forse anche di rimproverare qualcuno che non si è comportato da vero amico. Nuovi spunti creativi emergeranno a partire da giugno.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario, in presenza di pianeti opposti, potrebbe percepire tensioni interne, con conseguenti ostacoli ed incomprensioni che potrebbero sorgere sia in ambito amoroso che professionale. Un grande desiderio di rivoluzione può essere avvertito in alcuni istanti, e va sottolineato che il Sagittario non gestisce bene le provocazioni amorose. Attenzione è il termine chiave. Se ci si trova in un crocevia tra una storia passata ed una presente, è fortemente raccomandato cercare una soluzione oportuna. Trattasi di un momento di incertezze per coloro che hanno appena intrapreso un nuovo cammino, affrontandolo senza sentirsi completamente supportati dalle circostanze. Tuttavia, la situazione tenderà a migliorare con il passare del tempo.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, fate attenzione: la Luna è nel vostro segno e questo è un brillante presagio. Giugno si presenta come un mese di potenza con le tensioni finalmente superate dopo le 9. Numerosi avranno ragione di celebrare e la buona fortuna sembra favorirli. E’ il momento giusto per risolvere vecchi conflitti, sia sentimentali che di altra natura, soprattutto se avete la sensazione di esservi rinchiusi troppo in voi stessi. Concedetevi qualche piccola indulgenza, non reprimate le emozioni e vivete i sentimenti in modo autentico e passionale. Un piccolo consiglio per chi condivide la propria vita con un Capricorno, o desidera farlo: comunicate in modo sincero e diretto, evitando discorsi eccessivi e prolissi. I Capricorno sono esseri pratici che prediligono i fatti concreti e non sopportano le chiacchiere inutili.

Oroscopo dell’Acquario

In questo momento, posso prevedere che gli Aquarium inizieranno a vivere un notevole risveglio, sentendosi meglio, specialmente coloro che hanno avuto un periodo difficile negli ultimi giorni. L’amore necessita di forza e audacia. Coloro che hanno cominciato una nuova relazione saranno felici di aver fatto l’effort di approfondirla. Tra l’altro, esiste una Venere particolarmente affascinante che promette intensi sentimenti nelle prossime settimane. Gli innamoramenti repentini sono reali? Sono convinto di sì, e molti dei nati sotto il segno dell’Acquario avvertiranno questa realizzazione in questo periodo.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, ci sono stelle in collisione in questo periodo nella tua vita, il che può portarti a sentirti come se non riuscissi a gestire la situazione. Puoi sentire come se le persone attorno a te non fossero di supporto e queste sensazioni possono portarti a desiderare certezze, sebbene la tua orgogliosa natura ti impedisca di cercarle direttamente. Con tutta la tua abnegazione passata, è normale che tu ti aspetti che i tuoi sforzi vengano notati e ricompensati in qualche modo. Riguardo al tuo settore professionale, suggerirei di pianificare le tue decisioni importanti dopo il 17 giugno. Se hai bisogno di discutere con superiori o hai bisogno di un quadro più chiaro sulla tua situazione attuale, potrebbero esser necessari dei tempi di attesa. Nonostante ciò, non sarà una pausa difficile o strenua se riesci a mantenere il cervello attivo, dando spazio alla tua immaginazione, cercando di risvegliare la tua creatività e il tuo desiderio di agire.

