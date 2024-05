Lo Spirito dell’Isola ha deciso di mettere alla prova due concorrenti dell’Isola dei Famosi chiedendo loro di dire tutto quello che non gradissero di ogni singolo compagno d’avventura. Questo, ovviamente, ha spianato il terreno a nuove divergenze e confronti. I protagonisti che si sono dovuti cimentare in questo compito sono stati Edoardo Franco e Edoardo Stoppa. Ecco cosa hanno detto.

Gli attacchi di Edoardo Stoppa contro i concorrenti dell’Isola dei Famosi

Il primo a partire con questo nuovo “gioco al massacro” è stato Edoardo Stoppa. Quest’ulto è partito da Artur Dainese ed ha ammesso di non gradire molto alcuni suoi modi di fare. Spesso, infatti, il suo compagno d’avventura pensa troppo a se stesso e prende le decisioni solamente sulla base dei suoi interessi personali. Artur ha chiesto a Edoardo di fargli degli esempi e, dopo averli ascoltati, ha ammesso di non trovarsi d’accordo con le sue accuse.

A seguire, poi, è stata la volta di Samuel Peron. Stoppa ha detto di non apprezzare il suo essere troppo maniaco del controllo e perfezionista. A suo avviso, il ballerino pianifica troppe cose e spesso perde di spontaneità. Peron ha risposto dicendo che nella vita ha dovuto imparare a fare dei programmi, altrimenti non sarebbe arrivato dove si trova adesso. In merito a Khady Gueye, invece, Stoppa ha detto di non gradire il suo essere spesso troppo aggressiva. La modella, infatti, anche quando ha ragione, finisce per passare dalla parte del torto a causa dei suoi atteggiamenti irruenti e perentori. Khady non ha apprezzato queste parole.

Le parole di Edoardo Franco e i commenti pungenti di Dario

Successivamente, poi, è stata la volta di Edoardo Franco. Anche lui è stato piuttosto diretto nei riguardi dei concorrenti dell’Isola dei Famosi. Lo chef è partito da Alvina Verecondi Scortecci ed ha detto di non gradire il suo tono di voce. Per contro, la contessa ha replicato dicendo di adorare il suo tono squillante. Di Samuel, invece, non apprezza la sua mancata gentilezza. Secondo Franco, infatti, il ballerino spesso si rivolge agli altri naufraghi adoperando un tono di imposizione. Peron si è difeso dicendo di essere sempre gentile e garbato.

Al termine delle confessioni, poi, Matilde Brandi ha avuto il compito di dire chi tra i due sia stato il più sincero. Ebbene, la leader del gruppo ha ammesso di aver reputato entrambe le performance molto schiette e sincere, pertanto, non si sente di propendere per nessuno dei due. Per contro, invece, Dario Cassini ha avuto da ridire nel corso di un confessionale. Secondo la new entry, infatti, i concorrenti continuano a nascondersi dietro un dito e a non dirsi in faccia tutto quello che pensano davvero. Avrà ragione?