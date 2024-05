Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per sabato 25 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di sabato 25 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, il firmamento oggi suggerisce un’attività frenetica e prevedo che gli esplosivi nati sotto questo segno non siano inclini alla prudenza né abbiano intenzione di cambiarlo. Bisogna agire con logica, ovviamente, ma dobbiamo ricordare che stiamo discutendo di un segno astrale attratto dagli elementi di rischio, pericolo o da situazioni particolarmente intriganti. Questo si riflette anche nelle questioni d’amore. È arrivato il momento di fare una valutazione del contesto, tenendo a mente che Sole, Venere e Giove sono in movimento e che il fine settimana promette di portare un bel carico di energia.

Oroscopo del Toro

Toro, non molto tempo fa, abbiamo fatto dei discorsi che riguardavano chiarimenti su una questione economica, essendo che Mercurio sta transitando nel tuo segno. L’istinto da tempo ti spingeva a liberarti da una situazione che non ti aggradava più, forse hai preso una decisione cruciale al termine di giugno, quando alcuni risultati saranno più evidenti. Nel frattempo, dato che stiamo prossimi al weekend, ti consiglierei di rilassarti e di dedicarti ai tuoi piaceri. Il viaggio ti attrare molto, o magari solo una piacevole cena in uno dei tuoi ristoranti preferiti potrebbe rivelarsi una bella iniziativa. Ma come tutti sappiamo, i nativi del Toro sono così amanti del buon cibo da percorrere lunghe distanze pur di raggiungere il ristorante da cui proviene quel straordinario piatto che tanto adorano.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, vi trovate in un contesto astrale peculiare, con molti astri nel vostro segno. La sfida attuale consiste nel far fronte a molteplici compiti, forse anche troppi. Ricordate che Saturno vi è avverso, dunque sarebbe meglio circondarvi di persone solide e affidabili. Dopo aver tanto dato nel lavoro, ora splendidamente vi attendete un riconoscimento. Tuttavia, non escludo l’opportunità di rallentare un po’, meno significa talvolta di più. È un consiglio che ripeto spesso, poiché chi intraprende un nuovo progetto o programma correndo il rischio di affrettare le azioni e fare degli errori.

Oroscopo del Cancro

Non posso non associare l’argomento dell’amore quando ho davanti a me un individuo nato sotto il segno del Cancro, che afferma di non necessitare d’amore nella propria vita. Personalmente, non sono convinto di questa affermazione. Se in gioco ci fosse un matrimonio o una convivenza, la decisione sarebbe ovvia, senza ombra di dubbio. È vero, gli amori possono nascere in modo inaspettato e svilupparsi in modo poco prevedibile, ma con le stelle favorevoli di giugno, le possibilità sono decisamente aumentate, c’è un notevole margine di manovra.

Oroscopo del Leone

Il Leone ha vissuto un mese di maggio da lasciare alle spalle, come ho detto più volte. È stato talmente stressante, che alcuni hanno sentito la necessità di fare una pausa, per poi rimettersi in gioco con nuova energia. A lei, Leone, ti spinge una irrefrenabile voglia di vittoria, perché mai potresti accontentarti di un secondo posto. Eppure, in amore non tutte le competizioni si possono vincere. Sospetto che qualcuno, specialmente quelli single o coloro che in passato hanno dovuto fare i conti con una Venere avversa, possano aver pensato di non aver ancora incontrato la persona adatta. Forse è necessario ridimensionare le aspettative e considerare qualche compromesso ora che Venere diventa più propizia.

Oroscopo della Vergine

Cari Vergine, attenzione alla fine di Maggio e all’inizio di Giugno: rischiano di essere momenti un po’ difficili. Il motivo è duplice: da un lato, la stanchezza sembra avere il sopravvento, dall’altro,i rapporti con certe persone potrebbero diventare più complessi. Forse stai avendo a che fare con individui di cui non ti fidi o con persone che non hanno apprezzato una tua decisione passata. Se hai dato per scontato il sostegno di qualcuno, beh, questo individuo potrebbe essere stato impreciso e non aver rispettato i suoi impegni. All’interno del nucleo familiare, tra genitori e figli, sarà necessaria molta pazienza. Non è detto che ci saranno litigi, ma con tutto quello che c’è da fare e da sistemare, a volte potrebbe mancarti l’energia.

Oroscopo della Bilancia

Negli ultimi mesi, il segno della Bilancia ha attraversato vari momenti delicati. Ho già ricordato in numerose occasioni quanto sia controproducente insistere nell’inseguire ciò che è ormai perduto; la Bilancia, sebbene si tratti di un segno dal forte romanticismo, ora dovrebbe imparare a guardare al futuro. Non è raro che alcuni nativi della Bilancia siano estremamente concentrati sul lavoro, il loro innato sensibilità li porta a temere profondamente delusioni e tradimenti, concentrando perciò principalmente sulle sfaccettature più razionali e pratiche della loro vita. Sarebbe tuttavia un dispiacere vedere un dono emotivo così grande essere sprecato. A coloro che hanno posto termine a un rapporto suggerisco di cercare la serenità e l’oblio: ricordate, l’estate potrebbe riservare delle inaspettate sorprese, come un ritorno di fiamma.

Oroscopo dello Scorpione

Mentre ci avviciniamo alla fine della settimana, Scorpione, noterai una decrescente influenza dei pianeti contrari. Nelle ultime settimane alcuni di voi potrebbero aver sottoposto a verifica la propria condizione cercando se vi fossero delle difficoltà o dei problemi, spesso si è potuto avvertire un abbassamento dell’energia. Tuttavia, l’opposizione planetaria sta diminuendo. Questo ci conduce a un periodo di maggior libertà. Vorrei parlare anche a chi recentemente ha affrontato un ostacolo o una sfida. Spesso superiamo le nostre difficoltà grazie all’aiuto di esperti o specialisti che ci fanno capire dove stiamo sbagliando e in che modo possiamo migliorare. Considero molto importanti questi incontri e ho la sensazione che alcuni nativi del segno Scorpione abbiano recentemente beneficiato in maniera significativa di uno di questi dialoghi.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario necessita di prendere le distanze dall’ira e dall’impulso di vendetta. Un’idea recentemente sviluppata potrebbe non procedere come previsto, o potresti sentirti messo in disparte. Non dimentichiamo, il Sagittario è del dominio del fuoco, ovvero un segno che anela a giocare un ruolo significativo nella vita di chi gli sta intorno, sia essa personale o lavorativa. Forse hai commesso un passo falso recentemente, né per tua negligenza. Non lasciarti intrappolare in questa situazione, specialmente se ti trovi in una posizione incerta tra due racconti. È possibile che sia ancora più dannoso.

Oroscopo del Capricorno

La tua Luna in Capricorno ti dona forza, determinazione e coraggio. Questa tua manifestazione di grande intraprendenza a volte si scontra con le critiche altrui, alcune persone potrebbero considerarti troppo rigido o persino brusco. Tuttavia, quando si tratta di cercare una figura da guardare, molti si rivolgono a te. Quindi la situazione può essere vista da due prospettive: se stai gestendo un’attività imprenditoriale, avrai bisogno del sostegno degli altri e probabilmente lo otterrai in misura maggiore. Per quanto riguarda l’amore, è una questione di equilibrio: chi lo ha, deve apprezzarlo e chi non lo ha, deve cercarlo – a meno che, ovviamente, non lo desideri.

Oroscopo dell’Acquario

È un periodo favorevole per l’Acquario, grazie alla benedizione di Giove, Venere e molti altri pianeti positivi, oltre al supporto del sole che riporta in loro il desiderio di libertà e viaggio. Il mio suggerimento, dunque, è di evitare un’eccessiva chiusura nel proprio microcosmo. Potrebbe essere utile anche prestare attenzione alla propria salute fisica, visto che le prime quattro settimane di maggio sono state piuttosto intense. Alcuni potrebbero affrontare problemi come dolori articolari. In quel caso, il consiglio è di rivolgersi a un professionista sanitario per un consulto. Tuttavia, l’aspetto più fondamentale è rendersi conto che in prossimità della fine del mese e in particolare guardando verso giugno, molti Acquari scopriranno un rinnovato successo e fascino.

Oroscopo dei Pesci

Avevo già avvertito l’oroscopo dei Pesci riguardo un fine settimana atipico ed un finale di maggio inusuale, principalmente a causa di polemiche e gelosie che potrebbero farsi difficili da maneggiare. È quindi fondamentale mantenerci leggeri nei rapporti part-time, altrimenti si finisce per cercare il difetto anche laddove non ce ne sono. E questo potrebbe trasformarsi in un problema per i legami e i rapporti professionali: attenzione a non esigere troppo. Questo è un periodo di passaggio, in cui si guadagneranno intuizioni più profonde nella seconda metà di giugno. Quindi fare proposte in questo momento potrebbe risultare futile o addirittura pericoloso.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.