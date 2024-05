Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 23 maggio 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 23 maggio 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

All’interno del segno zodiacale dell’Ariete, è lecito presagire che stia per incombere un periodo di considerevole resistenza e determinazione. La presenza di Mercurio in posizione favorevole, congiuntamente a Venere che riveste un ruolo significativo, sottolinea un potenziale ideativo notevole. Pertanto, se dovessi avere un’intuizione o un’idea in questi giorni, il mio consiglio è di considerarla seriamente. Un suggerimento che rivolgo in particolare ai cuori solitari è quello di prendere l’iniziativa. Se dovesse sorgere qualche complicazione, sarà possibile risolverla rapidamente.

Oroscopo del Toro

Toro, sei in una fase cruciale per quanto riguarda le interazioni, specialmente quelle professionali. Non possiamo trascurare che Mercurio sta transitando nel tuo segno, esigendo una valutazione intensa e precisa di tutte le questioni legate ai tuoi risparmi. Quindi, ci troviamo in un periodo in cui alcuni sentiranno l’esigenza di mettere da parte un po’ di denaro, mentre chi possiede un’impresa dovrà forse riconsiderare certi accordi con i partner per garantire la sopravvivenza della stessa. Tuttavia, Marte promette di donare prossimamente un’ondata energica al tuo segno.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, Venere oggi sembra sussurrare parole d’amore. Quest’amore potrebbe manifestarsi come relazione o amicizia, secondo le circostanze. Ma ciò che veramente importa è bilanciarlo con la gestione del lavoro, che non è una cosa facile. D’altra parte, stai emergendo da un periodo di scarso benessere fisico. Ecco però una notizia straordinaria: Giove è quasi entrato nel tuo segno, un potente stimolo che devi sfruttare appieno.

Oroscopo del Cancro

Il segno zodiacale del cancro, è consigliato di non perder tempo a rivivere il passato, in particolar modo se ha compreso un dispiacere d’amore. Getta uno sguardo al futuro ed al mese di giugno, dato che vedrà la presenza di Venere nel suo cielo zodiacale. Da fine maggio è opportuno iniziare a socializzare e ad approfittare del sostegno dei pianeti, non soltanto per le questioni amorose, ma anche professionali. Mettete a punto la vostra lista di buoni propositi, progetti e programmi perché otterranno presto beneficio. Marte, nel mentre, presenterà opportunità e sfide nuove, con un’enfasi sul terreno delle collaborazioni e relazioni.

Oroscopo del Leone

Signor Leone, la mia percezione è che siano state le prime settimane di maggio a generare conflitti, a causare ritardi, a instaurare una sensazione di stanchezza e forse anche qualche disturbo fisico. Adesso però, sembra che la situazione stia gradualmente migliorando e possiamo dare il benvenuto a un giugno promettente. A livello lavorativo, ci saranno nuove sfide da affrontare e superare. Dopo un periodo costellato di pesantezze, ci troviamo a ritrovare un maggiore equilibrio. Se invece una relazione personale sta ancora resistendo, allora è evidente il suo valore.

Oroscopo della Vergine

Vergine, sappi che stai attraversando un periodo un po’ complicato a causa di alcune dissonanze astrali. Non è che tutte le cose andranno sicuramente male, ma è innegabile che si presenteranno più problemi legati sia al lavoro, sia alla famiglia, sia alla vita domestica, sia a un possibile trasloco. Dunque, è vivamente consigliato mantenere un atteggiamento propositivo nei confronti del futuro. Tuttavia, sta’ allerta e cerca di non farti coinvolgere quotidianamente in situazioni di conflitto. Quando si trovano a disagio i nati sotto il segno della Vergine? Quando non riescono a pianificare, a fissare dei punti fermi e, soprattutto, quando non possono fare affidamento su persone di fiducia.

Oroscopo della Bilancia

Sotto questo cielo la Bilancia si mostra intensamente attiva, appoggiata da Giove, Venere e anche Mercurio in posizioni positive. Tornare a ripetere gli errori passati sarebbe un passo mal consigliato dato che l’orizzonte a cui dovremmo anzi guardare è quello futuro. Per molti duo, sono stati i conti economici a creare tensioni, ma adesso è tempo di un nuovo inizio. Il cielo in questo periodo favorisce i cuori in cerca d’amore, coloro che vogliono coniugarsi o iniziare una convivenza durante l’estate. Chi si sente deluso dall’amore non dovrebbe lasciarsi avvolgere dal pessimismo perché altrimenti l’influenza delle stelle non avrebbe effetto. Ricordiamo che l’oroscopo suggerisce una direzione a cui noi dovremmo tener fede. Prestare attenzione al proprio benessere fisico sarà importante.

Oroscopo dello Scorpione

L’ambizione del segno dello Scorpione sta risvegliando vibranti stimoli, vividi desideri e intensa passione. Senza l’opposizione di Venere, possiamo anticipare un periodo di maggiore ottimismo. Coloro nati sotto il segno dello Scorpione, che hanno recentemente affrontato scontri, dovranno alzare lo sguardo verso l’orizzonte. Oltretutto, Giove, nel futuro prossimo, non porrà più ostacoli, permettendo di riconquistare tempo e risorse precedentemente perdute. Ne segue che un miglioramento nelle questioni lavorative e personali, porterà a sperimentare l’amore con maggiore pienezza e passione.

Oroscopo del Sagittario

Amici del Sagittario, le sfide astrali al momento non sono dalla vostra parte. Potrebbe esserci del risentimento derivante da un rapporto che non ha prodotto i risultati sperati. O forse, un progetto o un lavoro che hai avviato di recente non sta avendo l’effetto desiderato o ha generato alcuni contrasti. Il mio consiglio per voi, Sagittario, è di non alimentare questi contrasti, nemmeno per la pura acrobazia di agitare le acque, perché c’è un rischio di sentirsi peggio o perdere la serenità. Questa situazione, è probabile, si protrarrà fino a metà giugno, perchè le difficoltà astrali del periodo rendono più ardua la comprensione reciproca.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ben consapevole che sei molto concentrato nel mondo del lavoro. E’ normale per un Capricorno essere motivato a raggiungere un solido equilibrio economico e professionale poiché è una delle vostre priorità di vita. Tuttavia, attenzione ai segni come Cancro e Bilancia, il fine settimana potrà apportare qualche motivo di preoccupazione. Il mio consiglio per tutti coloro che devono affrontare un intoppo, è quello di affrontare la questione immediatamente. Le opportunità lavorative sono all’orizzonte, rimango fermo nella mia convinzione che giugno porti successo. I contatti sono favorevoli, e non sarebbe sorprendente se qualcuno inizi a pianificare un progetto per il periodo estivo.

Oroscopo dell’Acquario

Gli Acquari stanno vivendo una fase positiva! E’ in arrivo qualche cambiamento per chi è in cerca di amore, grazie all’influenza intrigante di Venere e Mercurio. Capita così che una nuova storia prenda il via, o un’amicizia evolva in qualcosa di più profondo. Anche chi è già impegnato in una relazione duratura potrebbe trovare il modo di rafforzarla o riportarla alla vita. Il mese di maggio ha avuto qualche contrarietà nelle prime tre settimane, con sentimenti di noia preponderanti. Ma tenete duro, perché un ondata di buone notizie sta per arrivare e vi potrebbe condurre alla pianificazione di qualcosa di significativo, forse addirittura un profondo cambiamento.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, fate attenzione a non cadere nella trappola delle parole impulsive. Avrete la tentazione di mettere in discussione una relazione o di mettere con le spalle al muro qualcuno che sentite non è del tutto sincero. Ricordate che gli astri non sono del tutto in vostro favore per il momento, quindi è fondamentale saper gestire i contrasti, almeno fino a metà giugno. Poi arriverà una bellissima seconda parte di Giugno. Per quanto riguarda il vostro settore professionale, si viaggia a ritmi più lenti del previsto e dovrete affrontare qualche ostacolo. Quindi, se qualcosa non va come dovrebbe, è necessario agire con cautela. Alcuni di voi potrebbero sentirsi un po’ persi, e coloro che hanno intrapreso qualcosa recentemente potrebbero avere dubbi sull’essere in grado di portarlo a termine – ma rassicuro, non sarà così. Infine, un piccolo avvertimento: cercate di non far pesare sul vostro rapporto affettivo le preoccupazioni che derivano dal lavoro.

