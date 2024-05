A causa della negligenza di alcuni concorrenti, sull’Isola dei Famosi il fuoco ha rischiato di spegnersi. I naufraghi sanno bene quanto questa risorsa sia fondamentale, anche perché senza non è possibile mangiare e poter cuocere i pesci pescati o le porzioni di riso giornaliere3 che spettano a tutti. La colpa pare sia stata proprio della leader Karina Sapsai, cosa che ha generato non poco sgomento.

Karina Sapsai commette un errore e il fuoco rischia di spegnersi all’Isola dei Famosi

I concorrenti dell’Isola dei Famosi si sono scagliati contro Karina Sapsai in queste ore. Nello specifico, pare che molti protagonisti non apprezzino il modo in cui la giovane sta svolgendo il suo ruolo da leader. Ad ogni modo, a fomentare ulteriormente il risentimento di alcuni protagonisti è stato un errore alquanto grossolano commesso dalla giovane.

A quest’ultima era stato affidato il compito di controllare il fuoco. Lei, però, non sapendo bene come fare per tenerlo acceso, ha rischiato di farlo spegnere. Come se non bastasse, poi, ad un certo punto si è anche allontanata dal fuoco insieme ad Alvina Verecondi Scortecci per andare alla ricerca di lumaconi. Durante la loro assenza, però, è accaduto l’impossibile.

L’ira dei concorrenti e la reazione della leader

Ad un certo punto, alcuni concorrenti si sono resi conto che il fuoco stesse per spegnersi. Tutti sono andati nel panico, sta di fatto che si è respirato un clima di forte tensione. Successivamente, poi, pei, Matilde Brandi è riuscita a salvare la situazione. La donna è stata in grado di riprendere le fiamme, in modo da evitare che si spegnesse. Tutti hanno tirato un sospiro di sollievo, ma nel momento in cui si sono trovati dinanzi Alvina e Karina hanno sbottato.

Le due donne sono tornare dalla loro missione trionfanti, ma ad accoglierle c’era un gruppo assolutamente ostile. In tanti, infatti, si sono scagliati contro la leader per aver abbandonato il fuoco e per non averlo alimentato bene. Lei si è difesa dicendo di aver avvisato il esto del gruppo che si sarebbe allontanata, pertanto, era compito loro fare la guardia al fuoco. Inoltre, durante un confessionale, la donna ha anche accusato i naufraghi di non averla aiutata a capire come fare per mantenere vivo il fuoco. Proprio per tale ragione, si sarebbe fatta aiutare unicamente da Dario Cassini che, in quanto nuovo, neppure lui sapeva come fare.

Nel frattempo, l’avventura di Edoardo Stoppa e Samuel Peron prosegue sull’altra isola. I due sono stati chiamati a cimentarsi in nuove prove, il cui esito sarebbe stato fondamentale per capire se fossero stati in grado di aggiudicarsi il premio oppure no. Tutto, ovviamente, sarà svelato nella puntata dell’Isola dei Famosi che andrà in onda questa seta.