Questa mattina Roberta Di Padua ha registrato delle Instagram Stories decisamente perentorie all’interno delle quali ha voluto manifestare il suo rammarico per alcune situazione che si è trovata a dover affrontare. L’ex dama di Uomini e Donne ha ricevuto pesanti insulti e attacchi da parte di alcuni utenti del web e, stanca di questa situazione che, ormai, va avanti da parecchio tempo, ha deciso di sfogarsi.

Roberta e Alessandro festeggiano tre mesi, ma viene presa di mira sul web

La storia d’amore tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza procede senza problemi. Malgrado di recente siano trapelate alcune indiscrezioni secondo le quali sembrava che tra di loro potessero esserci dei problemi, la verità è un’altra. I due, infatti, hanno anche recentemente festeggiato i tre mesi di relazione e, almeno per il momento, non stanno pensando di dare luogo ad una convivenza, ma preferiscono continuare ad andare avanti così.

Se da un lato la vita sentimentale della dama sembra sia serena e tranquilla, su di un altro versante la protagonista sta affrontando delle situazioni un po’ scoccianti. Nello specifico, infatti, Roberta ha registrato dei video nei quali ha ammesso di aver ricevuto degli insulti piuttosto forti da parte di alcune persone che, da sette anni a questa parte, non fanno altro che prenderla di mira.

Lo sfogo della Di Padua contro gli hater

Nel corso del suo sfogo, Roberta Di Padua ha ammesso di “apprezzare” la costanza e la coerenza di questi individui, che anche se i contesti e le situazioni cambiano, loro continuano ad insultare sempre allo stesso modo la donna. Ad ogni modo, alla dama è sorta spontanea una considerazione, ovvero, che vita orribile devono avere queste persone se non fanno altro che investire il loro tempo nell’insultare una sconosciuta sui social?

In ogni caso, Roberta non si lascia scalfire da questi attacchi, anzi, quasi si diverte nel leggerli e commentarli. Detto questo, però, la Di Padua ha svelato di non sentirsi particolarmente in forma nella giornata odierna, ma questo non sembra avere nulla a che vedere con gli hater.