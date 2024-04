Raffaella Scuotto ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua relazione con Brando Ephrikian, ma non solo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è soffermata anche su alcune faccende che hanno riguardato il suo trascorso sentimentale, portando alla luce delle cose inedite. Ecco cosa ha rivelato.

Raffaella svela retroscena sul rapporto con Brando Ephrikian

Nel corso di una recente intervista rilasciata per Fanpage.it, Raffaella Scuotto ha svelato come stiano procedendo le cose con Brando. A tal riguardo, la ragazza ha ammesso che tra i due c’è un grande feeling e tanta complicità. Allo stesso tempo, però, i loro caratteri diversi li portano spesso a litigare. Inoltre, la lontananza non aiuta certamente a distendere i nervi in certe situazioni, pertanto, non mancano momenti concitati nel loro rapporto.

Al di là di questo, poi, la ragazza ha ammesso che entrambi non vogliono correre, sta di fatto che hanno intenzione di non andare già a convivere. anche se in questo modo annullerebbero il problema della distanza. Quando se lo sentiranno, lo faranno. Anche per quanto riguarda le presentazioni in famiglia la situazione è un po’ ambivalente. Raffaella ha già conosciuto tutti i parenti di Brando, ma non il contrario. Questo perché lui è molto più chiuso e la Scuotto non vuole forzarlo, quindi, quando se la sentirà, la sua famiglia sarà lieta di accoglierlo in casa.

La relazione tossica della Scuotto e altri chiarimenti

Raffaella, poi, ha parlato anche di una relazione tossica vissuta tra il 2021 e il 2022. Nello specifico, ha ammesso che per diverso tempo è rimasta imprigionata in un rapporto che, purtroppo, l’ha portata a soffrire tanto e ad abbattere la sua autostima. Per fortuna, però, è riuscita a trovare la forza di uscirne. Specie in virtù di questo, la Scuotto tende ad apprezzare ancor di più il valore del rapporto sano e pulito che ha con Brando.

La protagonista, poi, ha fatto anche chiarezza su alcune dichiarazioni fatte in precedenza da un ex cavaliere di Uomini e Donne, ovvero, Daniele Malaspina. Quest’ultimo raccontò di aver avuto una certa intesa con Raffaella durante UeD, ma la ragazza ha precisato che, in realtà, tra di loro ci sia sempre stata solo amicizia. Infine, poi, di recente Raffaella ha eliminato alcune foto dal suo profilo Instagram in quanto reputate un po’ troppo osé. La giovane ha ricevuto anche tante critiche, molte offensive. Ebbene, a tal riguardo ha ammesso di provare a non dare molto peso alle critiche, specie quelle colme di cattiveria ma, in quel caso, è stata costretta ad eliminare alcuni contenuti in quanto sono stati segnalati.