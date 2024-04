Petit è uno tra i concorrenti più amati di Amici 23. Il cantautore ha conquistato gran parte del pubblico che segue con affetto tutte le avventure ed i percorsi dei ragazzi del noto talent. Gli inediti di Petit sono tra i più ascoltati di questa edizione di Amici eppure l’allievo sembra non essere apprezzato proprio da tutti. Petit è infatti finito nel mirino di un ex professore della trasmissione televisiva. Scopriamo chi è lui e che cosa ha detto sul cantante.

Amici 23, ex prof critica Petit: chi è e cosa ha detto

Chi è l’ex professore in questione? Luca Jurman, vocal coach che fu insegnante di Alessandra Amoroso e di Marco Carta, tra gli altri. Jurman spesso si ritrova a commentare i talent. Durante quest’edizione di Amici, in effetti, ha più volte dato i suoi pareri rispetto ai cantanti, alle loro esibizioni e non solo. All’ex prof del programma tv, è stato chiesto un parere rispetto rispetto a Tornerai, il singolo di Petit. Luca Jurman ha risposto alla domanda tramite Tik Tok facendo notare che c’è del tempo per poter prendere fiato ma invece è come se andasse in apnea. Questo per Jurman è la prima cosa che un insegnante dice ad un allievo. Il vocal coach dunque si chiede come mai il ragazzo faccia così, prendendo poi fiato solo all’ultimo momento.

Per Luca Jurman questo è un errore definito madornale. L’ex prof di Amici ha affermato che dividere le parole è un qualcosa di inascoltabile ed, inoltre, ha detto che c’è stato un lavoro di post produzione sulla performance di Petit.

Tornerai di Petit come Tango di Tananai?

Luca Jurman ha continuato a commentare il brano di Petit e ad un certo punto ha fatto notare ai suoi seguaci che c’è una certa somiglianza con un’altra canzone che è molto famosa. Quale? Tango di Tananai. Secondo quanto riportato da Lol News, Jurman ha detto che Tornerai è Tango di Tananai e dunque per lui il brano proprio un plagio.