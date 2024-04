In questo periodo, al termine di ogni puntata di Uomini e Donne viene mandato in onda un annuncio di Raffaella Mennoia nella quale informa tutti i telespettatori circa l’apertura dei casting per la prossima edizione di Temptation Island. Il pubblico è curioso di sapere se tra i protagonisti potrebbero esserci anche dei volti provenienti da UeD, come ad esempio Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Vediamo cosa è emerso.

La verità su Brando e Raffaella: andranno a Temptation Island?

Sul web ci si chiede chi saranno i concorrenti della prossima edizione di Temptation Island. Scongiurata l’ipotesi di una versione invernale, che precedentemente era stata data per certa, il programma incentrato sulle tentazioni aprirà regolarmente i battenti in estate.

Tra i concorrenti ci saranno, come sempre, coppie di fidanzati, che non hanno figli in comune. Ebbene, tra di loro ci sarà anche qualche volto noto? In tanti si sono domandati se Brando e Raffaella decideranno di mettersi in gioco in questa avventura. Lorenzo Pugnaloni, che è spesso in contatto con i due ragazzi, ha dato una risposta, ovvero, ha negato questa ipotesi.

Altre indiscrezioni sul reality e ipotesi Ida-Mario

Nella prossima edizione di Temptation Island, dunque, non ci saranno Brando e Raffaella, i quali preferiscono di gran lunga viversi questo sentimento lontano dai riflettori e dalle tentazioni. Pare che i concorrenti saranno tutti personaggi non famosi, come la tradizione vuole per la versione classica di questa trasmissione.

Online, inoltre, c’è anche chi ha supposto che Ida Platano, dopo la sua scelta, che probabilmente potrebbe ricadere su Mario Cusitore, decida insieme al suo nuovo compagno di recarsi nel programma delle tentazioni. Ce ne sarebbero davvero delle belle da vedere ma, a quanto pare, non sembra che questo accadrà.