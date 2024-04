Dario Maltese, nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi, ha rilasciato un’intervista nella quale ha tratto un po’ le somme di questa prima puntata del reality show andata in onda. Il giornalista si è soffermato anche sui concorrenti, facendo delle rivelazioni. Ecco cosa ha detto.

Dario Maltese fa delle confessioni sui concorrenti dell’Isola dei Famosi

Nel corso di un’intervista per Fanpage, Dario Maltese ha fornito le sue prime impressioni in merito a questa nuova esperienza nella quale si è cimentato, ovvero, l’Isola dei Famosi. Il protagonista ha ribadito la sua gioia nell’aver avuto la possibilità di cimentarsi in un ruolo così diverso dal solito, ed ha palesato la sua volontà di mettersi in gioco e di sbottonarsi il più possibile.

In merito ai concorrenti, Dario ha detto che ce ne sono stati alcuni che l’hanno impressionato parecchio, come ad esempio Joe Bastianich. Lui si è dimostrato essere un uomo particolarmente dinamico e creativo, qualità che sono sempre apprezzare in un reality show come l’Isola dei Famosi. Al contempo, però, Maltese è rimasto impressionato anche da Artur Dainese, che ha descritto come un personaggio molto forte, ma anche piuttosto divisivo e competitivo.

In merito agli abitanti di Playa Espinada, invece, Dario ha reputato tutti i concorrenti molto intelligenti e preparati. L’unico che, almeno per il momento, sembra essere un po’ fuori contesto è Pietro Fanelli, il poeta. Lui sembra vivere in una dimensione a sé, cosa non proprio adatta per un programma come l’Isola, cosa che ha generato non pochi malumori. Inoltre, poi, Maltese ha detto di credere anche che ci sia una concorrente a rischio purtroppo, ovvero, Luce Caponegro, alias Selen. La donna è finita subito inaspettatamente in nomination e, secondo il punto di vista dell’opinionista, sarebbe lei a rischiare parecchio a questo televoto.

Retroscena sull’ingaggio di Maltese come opinionista e chi potrebbe vincere?

Dario Maltese, poi, si è soffermato anche su altri aspetti. Il giornalista del TG5 ha svelato dei retroscena in merito alla proposta che ha ricevuto per diventare opinionista dell’Isola dei Famosi. A tal riguardo, ha ammesso che deve molto a Cesara Buonamici, in quanto è stato grazie alla sua esperienza favorevole al GF se poi alla fine l’azienda ha deciso di continuare su questa strada.

Il protagonista ha ammesso di sentirsi particolarmente gratificato dal fatto che l’azienda abbia deciso di puntare su di lui per ricoprire questo ruolo all’interno del programma. Infine, poi, Dario si è sbilanciato un po’ rivelando chi, secondo il suo punto di vista, sarebbe tra i concorrenti che potrebbero arrivare fino in fondo. Ebbene, il giornalista ha detto che reputa Greta Zuccarello una ragazza molto forte e determinata, qualità che potrebbero portarla molto lontano.