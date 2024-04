Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 11 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 11 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’ariete, segno di grande importanza, osserva il cielo con una certa inquietudine durante questo periodo. Molte persone nate sotto questo segno potrebbero avere l’impulso di riconsiderare la loro condizione sia in amore che sul fronte del lavoro. L’aver il Sole, Mercurio e Venere nel loro segno è significativo. È probabile che provino difficoltà a mantenersi equilibrati, poiché questo assetto celestial aumenta la loro energia, sia a livello fisico che emotivo. Questa grande effervescenza può essere un doppio taglio: se sfruttata con saggezza è un vantaggio, ma se cadono nella trappola dell’immediatismo e dell’ansia, potrebbero incorrere in stress. Quindi, un consiglio: state attenti!

Oroscopo del Toro

Toro, le trasformazioni innescate da Giove nel tuo cammino vitale potrebbero inizialmente risultare difficili da maneggiare, tuttavia, rammenta che Giove rappresenta la luce che ha illuminato la tua esistenza. Probabilmente, ti ha fatto comprendere che, per quanto difficoltoso, era indispensabile affrontare un cambiamento. Hai scoperto che alcune figure che credevo affidabili potrebbero in realtà non esserlo. Il Toro, nonostante il suo apparente carattere scontrosato, è di buon cuore e tende ad essere magnanimo con tutti. Tuttavia, gli ultimi avvenimenti ti hanno fatto comprendere che a volte è fondamentale preservare il proprio benessere, mettendo da parte chi non risulta essere degno, soprattutto se si tratta di qualcuno che ti lede. Nel campo lavorativo, un ripensamento serio potrebbe essere necessario se senti che l’ambiente o il tuo team non sontanto più compatibili con te.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, questi giorni ci sarà un incremento positivo grazie a Marte, nonostante possa causare occasionali tensioni. La causa di questa agitazione può essere dovuta ai vari negoziati che si protraggono, a volte artificialmente. Come ho sottolineato in passato, molti di voi stanno riempiendo le loro giornate con molteplici attività, tutto per distogliere l’attenzione da certe questioni. Detto questo, indipendentemente dalla situazione, l’astrologia promette di acuire la vostra capacità di discernimento, che potrà aiutarvi in maniera significativa nell’amore. Questo vi permetterà di cogliere l’essenza delle relazioni che contano e di riconsiderare quelle di minor interesse.

Oroscopo del Cancro

Avevo anticipato ai nati sotto il segno del Cancro che l’inizio di Aprile sarebbe stato impegnativo e talvolta estenuante. A metà mese, precisamente tra il 16 ed il 19, è previsto un momento di tregua e ripresa. Quindi, attendiamo con impazienza questo respiro di sollievo. Tuttavia, non sembra essere il momento adatto per prendere decisioni drastiche. Probabilmente, in questa fase ci sarà un’atmosfera di confusione predominante, inclusa la sfera affettiva. Alcuni stanno riflettendo sul loro passato, dubitando di essere con il partner giusto. Sappiamo che i Cancro sono influenzati dalla luna, e attualmente la fase lunare non si presenta propizia.

Oroscopo del Leone

Per il segno zodiacale del Leone, si delineano all’orizzonte progetti di grande portata. Come sempre, il Leone non si accontenta di piccole conquiste, ambisce a gestire qualcosa di grande. Per coloro che in questo periodo sono pronti a intraprendere una sfida o ad affrontare un nuovo impegno, non esistono barriere. Tuttavia, a mio avviso, i frutti di questi sforzi si manifesteranno più chiaramente a partire da giugno. Vi può essere un leggero ritardo nelle risposte quindi, non sarebbe consigliabile intraprendere discussioni accese con una figura superiore o iniziare una contesa. Un elemento a favore del Leone in questo periodo è la presenza del pianeta dell’amore che non solo rafforza il loro fascino, ma facilita anche la possibilità di concludere o avviare un nuovo accordo sentimentale. Ci sono infatti alcuni Leone che potrebbero trovarsi in bilico tra due storie d’amore.

Oroscopo della Vergine

Si ha l’abitudine di affermare che l’inizio del nostro esistere è solitamente segnato dall’intrepidezza e dall’avventura, per poi passare progressivamente a una fase di maturità ed elevata consapevolezza. Tuttavia, per i nati sotto il segno della Vergine, il percorso è diverso. L’infanzia e la giovinezza sono contraddistinte da rigore, intraprendenza e determinazione per ottenere grandi risultati. Quando però i Vergine avanzano nella vita, probabilmente si rendono conto di non aver goduto appieno di una gioventù spensierata e quindi si lasciano andare a folli comportamenti. Ed è proprio a questo punto che voglio esortare gli over 50 e 60: un pizzico di pazzia è più che benvenuto! Questa volta, il cielo promette di riportare la gioia e l’eccitazione nella vostra vita.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, il tuo anelito al cambiamento non solo è irresistibile, ma sembrerebbe quasi prescritto dal destino. Ultimamente persino coloro che credevano non fosse necessario apportare cambiamenti si sono accorti che molti dei loro punti di riferimento sono mutati. Ci sono ancora delle resistenze dettate dal movimento dei pianeti da superare, che potrei paragonare a veri e propri ostacoli o antagonisti. Nonostante tutto, il successo non è un miraggio. A volte, è proprio il conflitto a spingerci a riflettere sulle decisioni da prendere. Si presenteranno occasioni per valutare la solidità di un legame affettivo: se è veramente solido, proseguirà; altrimenti, sarà il momento di chiuderlo. È un periodo cruciale per pianificare la seconda metà dell’anno, un periodo che si prospetta più sereno e persino entusiasmante.

Oroscopo dello Scorpione

L’astro della notte, posizionato in opposizione, può generare per lo Scorpione qualche contrasto. Ci si trova quindi a dover analizzare le dinamiche domestiche, in particolare se vi sono individui che non sono in buona salute. Durante questo periodo, è fondamentale un reciproco supporto tra genitori e prole. Ogni momento di turbolenza andrebbe affrontato con serenità poiché, nel corso della giornata odierna, l’irritabilità potrebbe intensificarsi e le pressioni potrebbero diventare più palpabili.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, l’unico intoppo nel tuo entusiasmante percorso è la dissonanza di Marte. Mi sono già espresso precedentemente su quanto positivo possa diventare aprile, eppure esistono persone che potrebbero non fidarsi di te, magari cercando di confinarti in un angolo. Se utilizzi la tua spettacolare memoria, potrebbe tornarti in mente un episodio sfavorevole, ma è arrivato il momento di lasciare alle spalle tale ricordo sgradito. Devi pensare al futuro e iniziare a progettare qualche importante evento. La favorabile posizione di Venere supporta le nuove storie che stanno per nascere.

Oroscopo del Capricorno

Per il Capricorno, l’energia positiva sta facendo ritorno ma dovrà affrontare un periodo non tanto di stagnazione quanto di forti tensioni. Ritroverà a dover gestire alcune inquietudini inerenti a questioni domestiche o forse dovrà fronteggiare delle spese inaspettate. Avrà la percezione di non essere supportato da tutti sul piano professionale e questo susciterà dubbi e agitazione. Ciò nonostante, insieme a Acquario, Leone e Pesci, riuscirà a superare questi ostacoli. Ricordate, non ogni giorno può essere sereno, ma è possibile trovare sempre una soluzione.

Oroscopo dell’Acquario

Le stelle sorridono all’Acquario oggi, con un favorevole influsso lunare che si fa sentire nel pomeriggio. Nonostante un inizio di giornata con qualche incertezza, il giovedì promette di essere positivo con un miglioramento significativo verso sera. Inoltre, potrebbe esserci un regalo speciale o un’esperienza divertente in arrivo. Potresti anche finire per comprare qualcosa che ti da una sensazione di piacere. L’intervento di Venere riserva momenti emozionanti, favorendo la stabilità emotiva anche per quelle coppie con una lunga storia d’amore, evitando così di scivolare nella malinconia.

Oroscopo dei Pesci

Sagittario e Vergine potrebbero incontrare alcuni ostacoli, quindi è comprensibile se si avverte un certo senso di fatica. Non è il momento di indulgeere in un inutile lamento o comportamento da vittima, ci sarà bisogno di una robusta forza interiore e di un atteggiamento propositivo, tenendo sempre presente il futuro che ci aspetta. Per quanto riguarda le relazioni avviate nel mese precedente, non lasciamole cadere nel dimenticatoio, potrebbero esserci delle piacevoli sorprese.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.