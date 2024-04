Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per martedì 9 aprile 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di martedì 9 aprile 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’universo stellare dell’Ariete esprime entusiasmo e potenziale di azione. C’è chi può percepire persino una certa aggressività verbale o rabbia verso il destino. Questo perché, con un insieme così preponderante di pianeti e un’innata determinazione inscritta nel segno, se c’è qualcosa che non scorre bene, potrebbe scoppiare una crisi. Tuttavia è essenziale proseguire con coraggio, riscoprire l’energia di un tempo e pianificare qualcosa di splendido per metà anno.

Oroscopo del Toro

Caro Toro, sei consapevole che l’ultimo mese è stato particolarmente turbolento, una sorta di decluttering emotivo, nel quale le relazioni superflue sono state messe da parte. Chi ha tentato di ignorare i problemi, nascondendo la testa sotto la sabbia, si è ritrovato a dover affrontare improvvise controversie. A tal proposito, resta allerta con Scorpione, Leone e Acquario. Tuttavia, voglio rassicurarti che questo periodo porterà, insieme a maggio, delle gratificazioni più sostanziose.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, è fondamentale aprire a nuovi incontri e questo vale specialmente per chi sta superando un difficile periodo di separazione. Le stelle predicono un notevole miglioramento su molti aspetti e arriva anche un compito di vitale importanza: riappropriarsi della propria pace interiore. Rivolgo un messaggio particolare a coloro che hanno subito una delusione affettiva, o che sono stati coinvolti in un torbido conflitto d’amore: se un tempo eravamo pronti a fare gli interessi di altri, ora le cose stanno per cambiare.

Oroscopo del Cancro

Se sei del segno del Cancro, la premessa del mese di aprile consiglia pazienza. Comprendo che potresti avere delle inquietudini o delle tensioni e problemi con cui ti vedi costretto a confrontarti. Tuttavia, se si insiste in una sorta di lotta di potere, si corre il pericolo di danneggiarsi. Nei rapporti professionali così come nelle relazioni affettive, è necessaria una grande dose di comprensione. Questo perché, a partire dal 16, l’orizzonte astrale muta notevolmente. È ragionevole pensare che potrebbero esserci dei ritardi nel risolvere certi punti che non riguardano esclusivamente l’aspetto lavorativo.

Oroscopo del Leone

Leone, l’attuale configurazione astrale offre l’opportunità di espanderti oltre i limiti percezioni. Tanta è la multitudine di progetti e idee che stai coltivando, che anche nel caso un’idea o un’attività si concluda, sei immediatamente pronto a spostare la tua energia e il tuo ingegno altrove. Questo anno può portare grandi soddisfazioni, particolarmente a partire da giugno. Pertanto, se desideri superare una sfida, raggiungere la vetta o superare qualsiasi tipo di ostacolo, avrai molta più facilità nel conseguimento del tuo obiettivo. Per coloro che stanno attraversando un periodo di separazione, è importante chiarire molte questioni in sospeso. Questo è un periodo in cui non vengono tollerate situazioni ambigue o poco chiare.

Oroscopo della Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, il mese è pieno di compiti da completare. In particolare, coloro che gestiscono una propria attività noteranno un progresso quotidiano nell’organizzazione del team e nell’attuazione di nuove strategie. Questa configurazione astrale è sensibilmente diversa da quella di Marzo, periodo in cui i contrasti erano molto più intensi. Le ragioni che stimolano un cambio per i nativi della Vergine devono essere solide: maggiore prosperità economica o un miglioramento del posizionamento professionale. I Vergine non sono sognatori, ma individui che agiscono con pragmatismo. Ciononostante, si prevedono spese impreviste per interventi di manutenzione che richiedono immediata attenzione, e potrebbero emergere delle tensioni da gestire nelle relazioni familiari, specie tra genitori e figli.

Oroscopo della Bilancia

Per la Bilancia, l’opposizione di alcuni pianeti potrebbe causare un certo livello di inquietudine. Tuttavia, vedo questo momento come un’opportunità per allontanarsi da tutto ciò che non funziona. Per tale motivo, suggerisco ai nati sotto questo segno di adottare una prospettiva diversa sul mondo. Ho la sensazione che molte persone quest’anno saranno attratte dalle biblioteche, svilupperanno un interesse per la musica e il cinema, e dedicheranno il loro tempo a vari hobby. La ricerca di attività che alleggeriscono lo spirito sarà di particolare importanza, specialmente per coloro che negli ultimi tempi sono stati tormentati da relazioni problematiche. Questo cielo, così affascinante, offre sicuramente grandi possibilità di rinnovarsi.

Oroscopo dello Scorpione

Care amiche e amici del segno dello Scorpione, le vostre ripetute fluttuazioni emotive attuali necessitano di una certa gestione, dal momento che potreste facilmente perdere la pazienza. Un certo test o verifica vi attende tra fine aprile e inizio maggio, potrebbe anche essere un esame che avete desiderato voi stessi. Alcuni di voi potrebbero trovarsi a dover cambiare compagine. Le stelle segnalano la presenza di questioni economiche, acquisizioni, eredità e lasciti che verranno alla luce entro la fine di maggio. Sarebbe opportuno decidersi.

Oroscopo del Sagittario

Il Sagittario apprezza le novità, quindi fate del vostro meglio per nutrirle, d’altronde abbiamo Venere in una posizione eccezionale. Questo potrebbe essere il momento perfetto per esprimere al tuo partner le tue esigenze. Gli affetti che si sviluppano adesso sono ben controllabili. Possiamo dire che questo è un periodo favorevole per definire una questione amorosa o fare splendide nuove conoscenze. Esistono anche indicazioni molto positive riguardanti trattative.

Oroscopo del Capricorno

Nel mio libro, ho sottolineato che per il Capricorno le prime due settimane di aprile potrebbero non essere favorevoli. Molti potrebbero pensare a qualcuno che non sta bene o potrebbero avere dei ripensamenti. Alcuni potrebbero sentirsi frustrati aspettando una risposta che tarda a venire. Ma ricorda, un giorno si può riempire di pazienza, il giorno seguente anche, e successivamente prendere in mano il telefono per cercare le risposte necessarie. Tuttavia, prima di arrivare allo stato di irritazione, ricorda che tu sei noto per la tua tolleranza. A partire dal 16, vedrai delle miglioramenti.

Oroscopo dell’Acquario

Gli acquariani sono spinti da un desiderio di reinventare tutto. Se ci si trova di fronte ad un contratto prossimo alla scadenza, potrebbero persino considerare l’opzione di non rinnovarlo, purché le loro situazioni finanziarie lo permettano. Le coppie che si trovano ad affrontare momenti difficili o che hanno vissuto separazioni possono raggiungere un compromesso per il benessere dei figli e per il bilancio del proprio conto in banca. Troveranno più agevole instaurare rapporti con altre persone, considerando come abbiano espresso, fin dall’inizio, il desiderio di trasformare completamente la propria esistenza.

Oroscopo dei Pesci

Finalmente, il segno dei Pesci gode di un periodo di stabilità che continuerà fino alla fine di Maggio. È fondamentale che tutti gli accordi o contratti che stanno pendendo trovino una conclusione. Nuovi incarichi e responsabilità verranno presi in carico, ma con coraggio e determinazione. È importante conoscere le proprie capacità e potenzialità, solo così si può dare il meglio di sé. Il segno del Cancro potrebbe svolgere un ruolo di confidente molto prezioso. Pesci, fai attenzione ai rapporti con la Vergine. Questo periodo è ricco di ispirazioni e intuizioni, basta saperle cogliere.

