Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per venerdì 29 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di venerdì 29 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, ti auguro una giornata splendida e confido che le rogne non flagellino il tuo percorso. A volte sei tu a cercare imprevisti, ad esempio, chi sta affrontando travagli burocratici o legali, deve fare un esame di coscienza. È necessario comprendere se in passato hai agito in maniera un po’ troppo, come dire, sbrigativa o sommaria. Ma non temere, l’orizzonte presente ti permette di sondare e vivere sentimenti genuini. Aggiungo che, a partire dal 5 aprile, Venere si posizionerà nel tuo segno. Preparati, è il mese dell’Ariete! Questo sarà il periodo ideale per i nati sotto questo segno di riconquistare il terreno perduto. Buon viaggio cosmico!

Oroscopo del Toro

Toro, se avverti delle inquietudini, è molto probabile che per un periodo prolungato qualcuno abbia scelto di ignorare la verità, evitando di affrontare delle difficoltà che ora spiccano chiaramente. Giove, che io ho spesso paragonato a un faro, è nel tuo segno e sta illuminando il tuo percorso. Se possiedi delle competenze peculiari, queste si fanno notare. Ma attenzione, perché Giove illuminerà anche le parti più oscure, in modo da permetterti di liberarti di tutte le circostanze negative. Sono fortemente convinto che il giorno di Pasqua sarà il momento più opportuno per prendere una decisione o per un incontro determinante. Fai attenzione a non parlare più del dovuto, perché a volte si generano dei dubbi a causa del tuo atteggiamento eccessivamente determinato e volitivo. Fai due volte attenzione se sei in compagnia di un Capricorno.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, il periodo pasquale che stiamo per abbracciare sarà diverso dal solito, potrebbe comportare un po’ più di riflessione. Intravedo che alcune dinamiche affettive stanno subendo delle modifiche, principalmente perché la pazienza sta diventando sempre più una prerogativa rara. Con Venere in posizione dissonante, la tolleranza sembra essere una dote che è andata a farsi benedire. I Gemelli tendono a evitare i conflitti e, ironicamente, trovano addirittura divertente una certa dose di conflitto in amore poiché rompe la monotonia e riaccende la passione. Ma tirare troppo la corda può portare a conseguenze negative. Da qui in avanti, potrebbe essere necessario prendere una decisione definitiva: se c’è qualcuno che ha tirato continuamente la corda, è probabile che tra Pasqua e Pasquetta non si troverà più al tuo fianco, o comunque potrebbe essere necessario rimetterlo al suo posto.

Oroscopo del Cancro

Cancro, la tua atmosfera astrale è in crescita, specialmente in previsione del periodo pasquale, poiché il tuo stato d’animo sembra instabile. Parte di questa instabilità può essere attribuita alla tua natura unica, ma anche al tuo desiderio di raggiungere progetti che probabilmente diventeranno più raggiungibili nella seconda metà del mese. Sono convinto che vivrai due anni di grande energia, ma come al solito, ci saranno alti e bassi. Per esempio, la fine di febbraio è stata significativa. Ora, se c’è un accordo da rinnovare, potresti incontrare delle persone che esitano o che ti offriranno qualcosa che non sarai pronto ad accettare immediatamente. Ti consiglio di dedicare più tempo al riposo.

Oroscopo del Leone

Sotto questo firmamento incantevole, è inevitabile per il Leone non rimanere affascinato. Esaminando il panorama astrale di aprile, è evidente che qualsiasi turbamento dall’ultimo periodo sta per essere superato, nonostante siano caratterizzate anche da difficoltà finanziarie. Tuttavia, la risoluzione di queste dipende dalle capacità individuali. È indubbio che non è stato facile ritrovare la tranquillità recentemente, in particolare per le questioni monetarie e familiari, che hanno presentato numerose sfide da affrontare. Inoltre, alcuni potrebbero aver sofferto una delusione o essere stati costretti a scegliere tra due situazioni o persone. Tuttavia, un periodo importante si avvicina.

Oroscopo della Vergine

Vergine, non mi sorprenderebbe affatto se tu avessi optato per ritardare una risposta fino a dopo la Pasqua, come se stessi prendendo un momento per meditare. È importante sottolineare che gli individui nati sotto il segno della Vergine si convincono di poter spegnere il cervello e mantenere la tranquillità senza pensare, ma in realtà, quando affrontano un ostacolo, la loro mente è continuamente attiva. È come una macchina che mai smette di funzionare, persino durante le ore notturne. Quindi, in vista della Pasqua, potrebbe essere una buona idea prendersi una pausa, distrarsi un po’. Se rimani fermo, finisci sempre per pensare a qualcosa che non sta andando bene, o ad una decisione che è ancora in bilico. Concentrandoti su altre cose, sarai in grado di trovare una maggior serenità. Attenzione, però, nella sfera sentimentale.

Oroscopo della Bilancia

Amici della Bilancia, sento che adesso è fondamentale dare un nuovo slancio a un progetto. Aggiungo, per non tralasciare alcun dettaglio, che si prospetta un periodo pasquale unico, perché trasformato dall’amore. Si percepi l’impeto delle sfide lavorative e le nuove iniziative sono così intense che tutto il resto finisce in ombra. Rimandiamo le controversie e diamo spazio alla comprensione. E’ giunto quel momento in cui devi riconquistare la tua esistenza.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, devi ammettere che nelle questioni amorose le tue decisioni sono spesso guidate da come ti senti in quel preciso momento. Sei una persona dal carattere deciso, ma non dovresti essere troppo brusco con la persona che hai a mente. Non permettere che questo favorevole passaggio di Venere, che potenzia la riscoperta delle autentiche passioni, venga mal utilizzato. Con la prospettiva di una Pasqua intrigante, potrebbe essere benefico mettere da parte tutte quelle tensioni recenti che ti hanno appesantito.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, ricordi quanti momenti cruciali della tua vita sono stati segnati da un cambio di rotta? Quando hai dovuto dare nuove forme alla tua esistenza? Mi pare di vedere che stai vivendo giorni molto intensi in questa direzione, con un profondo rinnovamento interiore che influisce anche su come vivi le relazioni affettive. Qualsiasi atteggiamento intransigente che ti si pone di fronte in questa fase, ahimè, rischia di riscontrare un tuo deciso distacco emotivo ed un incremento del tuo malessere. Pasqua, con la luna nel segno, potrà portare con sé soluzioni alle possibili complicanze emerse. Tuttavia, attenzione, in questa fase sei tu a tenere le redini della situazione.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, negli ultimi tempi potresti aver avuto alcune tensioni lavorative provocate da una persona che non ti ha rispettato. Come avevo anticipato nel mio libro e menzionato recentemente, Aprile rischia di essere un periodo incerto, con dubbi che potrebbero essere già in atto dalla fine di Marzo. Pertanto, il mio consiglio per te è cercare di non lasciarti sopraffare, sai bene come agire.

Oroscopo dell’Acquario

Cari Acquario, è giunto il momento di fare tesoro delle vostre emozioni, delle vostre esperienze, sia quelle più lontane sia quelle più recenti. Se avete in mente di dare vita a un rapporto o un disegno d’amore, non lasciatevi fermare da nulla. Per chi ha superato i 30, potrebbero emergere delle importanti decisioni relative a una proprietà. A proposito, chi di voi ha fatto da parte delle somme di denaro, avrà l’opportunità in questo periodo di gestirle in maniera ottimale. Tuttavia, fate attenzione a non sprecare i vostri risparmi. Infatti, gli Acquario tendono, in momenti di tristezza, ad agire impulsivamente, spendendo denaro per beni non strettamente necessari. Riportate la vostra attenzione su ciò che è davvero importante. E ricordate, l’amore avrà la sua rinascita in aprile.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, si presenta un periodo significativo con Venere nel vostro segno e l’influenza attiva di Saturno e Marte. Questi giorni saranno cruciali per discutere un contratto o per ratificare un accordo. Come ho sottolineato in passato, entro Maggio anche i più indecisi saranno chiamati a esprimere il loro punto di vista. Nel frattempo, fate in modo di trascorrere le festività di Pasqua e Pasquetta in totale serenità. Si prevede un possibile periodo di noia, ma essere circondati da poche persone può essere la soluzione migliore. Le emozioni giungono al centro della scena e posso affermare che queste configurazioni astrali stimolano all’azione. La creatività verrà debitamente ricompensata.

