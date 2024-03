Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 28 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 28 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

L’Ariete vedrà cambiamenti interessanti, in quanto la Luna in buona posizione durante Pasqua e Pasquetta suggerisce di preparare in anticipo qualcosa di piacevole e divertente. Questo periodo può essere propizio per l’amore, per la realizzazione di progetti di rilievo e anche per migliorare il proprio benessere, in particolare per coloro che hanno vissuto difficoltà negli anni passati, inclusa l’anno scorso. Recupera dal punto di vista emotivo potrebbe essere una necessità. Se vi è la presenza di un partner adatto, potrebbe anche essere considerato il matrimonio o l’inizio di una convivenza, aspetti che non risultano complicati in questa fase.

Oroscopo del Toro

Ebbene, coloro che appartengono al meraviglioso segno del Toro, al momento, vantano un extra di energia che li contraddistingue. Tuttavia, noto una certa riluttanza nel risolvere questioni che sono state messe da parte per troppo tempo. Perciò, se ora si sentono insoddisfatti in termini di lavoro o amore, non dovrebbero rimanere sorpresi. Questo perché hanno scelto di ignorare certi segnali di avvertimento per un periodo prolungato che ora sembrano intensificarsi ulteriormente. Il consiglio nasce dall’influenza lunare, quella di evitare le uscite notturne troppo tardive.

Oroscopo dei Gemelli

I Gemelli dovrebbero adoperarsi meno, focalizzandosi su un impegno maggiore per cose che veramente contano. Prendere numerosi impegni non è utile se poi non si riesce a gestirli tutti. Dall’aprile scorso, coloro che si sono imbattuti in un nuovo amore possono confidare in astri favorevoli. Questa Pasqua, certamente, avrà un sapore speciale. Per te, Gemelli, se hai cercato per molto tempo di comprendere una persona che ha giocato sulla tua sincerità, molto probabilmente tra Pasqua e Pasquetta la metterai di fronte alle sue responsabilità.

Oroscopo del Cancro

Per i nati sotto il segno del Cancro, Venere risulta essere un alleato favorevole, rendendo le relazioni sentimentali intrise di dolcezza e fascino. Quando nascono nuove storie d’amore, anche quelle che prendono vita fuori dal consueto contesto o in città differenti, i Cancerini tendono a sentire il richiamo del loro luogo d’origine. Non amano allontanarsi troppo dal loro rifugio sicuro, dalla loro città natale, infatti, nonostante le frequenti trasferte, spesso provano una sensazione di nostalgia. Di conseguenza, la Pasqua, periodo che solitamente comporta dei cambiamenti di location, dovrà essere trascorsa lontano da casa solo se è giustificato. I nuovi incontri, comunque, si presentano ricchi di interesse.

Oroscopo del Leone

Iniziamo con Leone: siamo finalmente liberati dall’opposizione di Venere, un vantaggio sicuramente notevole. La possibilità di risoluzione di un intoppo legale o commerciale è significativa e non negherei la probabilità di ricevere risposte entro luglio. Alcuni di voi hanno affrontato tempi duri, dovendo fare i conti con questioni lasciate in sospeso. Questo potrebbe aver condotto a decisioni nette, sia per questioni personali che di coppia. Tuttavia, il caratteristico orgoglio del Leone non permette spesso che siano gli altri a imporre l’ultima decisione. Quindi, non mi sorprenderebbe scoprire che alcune difficoltà sentimentali siano derivanti dall’interferenza di estranei o da decisioni da prendere. Le stelle devono ancora fare la loro mossa, ma proprio a Pasqua potremmo assistere a svolte importanti.

Oroscopo della Vergine

Vergine, la luna attuale è notevole, ma l’opposizione di Venere preannuncia qualche contrattempo affettivo. Troveremo coppie molto unite, che tuttavia si ritrovano a litigare per questioni legate all’attività professionale di uno dei due. Il dilemma è fra chi propone un determinato percorso e chi, al contrario, suggerisce una direzione differente. Naturalmente, ci sono anche relazioni che stanno attraversando un periodo di tensione. Quindi, se si verifica un disappunto o un distacco, bisogna cercare di sanarlo entro la fine di maggio. Giugno vedrà l’arrivo di Giove, che imporrà un cambio di rotta e dirà stop: non è più possibile proseguire così sul fronte lavorativo. Ricordate sempre, non abbandonate mai una situazione certa per un’alternativa incerta.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, non serve cercare di celare che hai affrontato delle difficoltà. Alcune circostanze che sembravano risolversi autonomamente, invece, non si sono concluse come sperato. Ora, è fondamentale che il bilancio non si lasci influenzare eccessivamente dall’opinione altrui, di solito cercata per un po’ di sostegno. Chi nasce sotto il segno della Bilancia è dotato di una personalità forte, tuttavia c’è spesso il bisogno di una certa rassicurazione. E è anche molto importante avere al proprio fianco un gruppo solido su cui contare per affrontare il lavoro. Tuttavia, chi appartiene al segno del Cancro potrebbe generare qualche perplessità.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, avrai un’elevata percezione intuitiva grazie alla Luna nel tuo segno, facendoti vivere un finesettimana speciale in termini di rapporti. Un’energia romantica è nell’aria e potresti sentirti spinto a lasciarti andare all’amore durante il periodo pasquale. Sarà un periodo di significativa importanza che, a partire da Giugno, potrà apportare un migliore senso di benessere e aiutarti a superare dubbi e incertezze. Come ho avuto modo di anticipare, Giove non ti sarà più avverso e ciò sarà un beneficio. Questo è un momento perfetto per prendere decisioni significative riguardo l’amicizia e l’amore.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, in questa fase, le regole e le convenzioni risultano strette per te. L’arrivo di Pasqua corrisponde con la luna nel tuo segno, creando quindi un ambiente energetico. Pertanto, i Sagittario più fortunati saranno capaci di sfruttare con determinazione questa fase, dimenticandosi delle possibili tensioni in atto. Le prime due settimane di aprile saranno dinamiche e per alcuni potrebbero portare idee geniali, generando in loro una sensazione di grande energia ed effervescenza. Potrai sentirti anche particolarmente energico e passionale in amore, cosa che ti renderà più audace.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, ci sono persone che sembrano impazienti, contando i giorni e aspettando con ansia una notizia. Ma nella mia veste di astrologo, devo dirti che il cielo più favorevole per te si preannuncia a partire dal 16 del mese. Non nego che potrebbero verificarsi movimenti significativi già in questi giorni. Però per questioni che riguardano burocrazia, leggi, casa, contratti e accordi, ti ho già suggerito che la seconda metà di aprile sarà più benefica rispetto a questi primi giorni, che si presentano come una vera sfida. Quindi, occorre capire se vi sono avversari o ostacoli, questi dovranno essere messi da parte. Posso assicurarti che gli incontri che riuscirai a concludere entro domenica avranno un’importanza rilevante.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo alcuni di voi potrebbero aver avuto un’esperienza romantica. Ho in mente soprattutto i più giovani o coloro che godono di una certa libertà. L’Acquario ha un debole per le figure irraggiungibili, desidera vivere l’emozione dell’innamoramento senza dover subire l’impatto emotivo dell’amore. Anela a provare le palpitazioni d’amore, ma contemporaneamente teme che le asperità del reale possano rivelare qualche aspetto negativo. Sarebbe tuttavia imprudente aggrapparsi ai fantasmi del passato o indulgere in fantasie vane: potrebbe costare tempo prezioso. Riguardo al lavoro, potrebbero esserci dei cambiamenti a partire da giugno, ma le novità possono già essere pianificate da ora.

Oroscopo dei Pesci

Amici Pesci, tenete a mente che nonostante il vecchio adagio “Pasqua con chi vuoi”, la vostra Pasqua sarà un periodo di tranquillità e preferirete godervi la pace della famiglia invece di cercare nuove compagnie. Riguardo la vostra attività lavorativa, ora è il periodo di stipulare accordi e contratti. Sarà importante non procrastinare e mirare a concludere tutto entro maggio. All’occorrenza, non esitate a firmare una tregua. Per coloro che interagiscono con il pubblico, c’è in arrivo un periodo di grande successo. Dopo un po’ di tempo, rinvigorirà la bella fase creativa che era stata assente negli ultimi mesi.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.