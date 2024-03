I concorrenti del Grande Fratello stanno vivendo gli ultimi giorni all’interno della casa, dato che lunedì 25 marzo ci sarà la grande finale di questa edizione. Presto si spegneranno i riflettori per molte persone, pertanto, si avrà modo di vedere quali rapporti, effettivamente, verranno conservati e preservati anche lontano dalle telecamere. I fan, ad esempio, si stanno domandando cosa potrebbe accadere a Sergio D’Ottavi e Greta Rossetti. In queste ore, i due hanno avuto delle divergenze, dovute soprattutto ad alcune lamentele mosse dalla ragazza. Che si stia preparando il terreno per interrompere la loro storia finito il GF?

Le lamentele (infondate) di Greta Rossetti contro Sergio D’Ottavi

In queste ore Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi hanno avuto degli screzi all’interno della casa del GF. La ragazza ha manifestato alcune insofferenze che ha nei riguardi del suo coinquilino. Nello specifico, la giovane ha detto che Sergio ha dei modi che, talvolta, vanno a cozzare con il suo modo di fare. D’Ottavi, infatti, è un po’ troppo silenzioso per la Rossetti, la quale ritiene di essere da sola ad intavolare la maggior parte delle conversazioni tra di loro.

Sergio, però, ha replicato a tali accuse dicendo che non fosse affatto vero. Lui parla di determinate cose solo nel momento in cui per lui hanno una certa importanza. Di cose futili, o che comunque gli sono indifferenti, infatti, Sergio non ha piacere a parlare. Come se non bastasse, però, i due hanno discusso anche su di un altro aspetto.

#GrandeFratello questa si sta preparando il terreno x lunedì quando sarà finito tutto, ogni giorno ha qualcosa di lui che non le piace xké dovrà tornare dal suo Pier e quindi gli trova i difetti, Sergio è così imbalsamato che non lo capisce. pic.twitter.com/dYkN5untgW — GameOver 🩵👩‍🦰🩵 (@gameoverrevoema) March 23, 2024

Greta vuole lasciare Sergio subito dopo il GF?

Greta Rossetti, infatti, continua ad essere piuttosto diffidente nei riguardi di Sergio D’Ottavi, anche se lui le ha dato modo di fidarsi di lui in più occasioni. Ad ogni modo, la ragazza sembra sempre essere sulla difensiva, ed ha giustificato il suo comportamento facendo riferimenti al suo passato. Purtroppo, le esperienze che ha vissuto l’hanno spinta a fidarsi poco delle persone e, di conseguenza, a non aprirsi appieno.

Sergio, però, ha cercato di spronare la sua coinquilina a lasciarsi andare, altrimenti il loro rapporto non vivrà mai un salto di qualità. Nella discussione si è intromessa anche Letizia Petris, la quale ha cercato di mediare un po’ la situazione tra i due. Ad ogni modo, sul web in tanti stanno attaccando Greta, reputando il suo comportamento solo come una strategia per spianarsi il terreno una volta fino il GF e poter lasciare Sergio. Sarà davvero questa l’intenzione della giovane?