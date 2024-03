Il pubblico di Uomini e Donne è sempre stato abituato a vedere una Barbara De Santi piuttosto dura e rigida, spesso anche troppo puntigliosa. Ad ogni modo, dietro la sua corazza pare ci siano delle ragioni molto intime e private legate alla sua situazione familiare. Mediante un botta e risposta con i fan, infatti, la donna ha fatto delle confessioni alquanto inattese.

Le confessioni inattese di Barbara De Santi

Barbara De Santi ha risposto alle curiosità dei sui fan. Una persona le ha chiesto come abbia fatto a diventare la donna forze e impavida che è adesso. Ebbene, la donna ha ammesso di aver forgiato il suo carattere a causa di una famiglia che, purtroppo, non l’ha mai valorizzata e assecondata nel corso della sua vita.

La dama ha lasciato trapelare tante mancanze che, purtroppo o per fortuna, l’hanno resa la donna forte che è adesso. Un altro utente, poi, le ha domandato se lei sia sempre stata così caratterialmente, oppure se sia cambiata con il tempo. A tale domanda, Barbara ha risposto dicendo di aver scritto tutta la sua storia all’interno del suo libro che si chiama “Fare l’amore come una escort”.

Barbara continua a sperare di trovare l’amore a Uomini e Donne

Tra le varie confessioni inaspettate fatte da Barbara De Santi, poi, ce ne sono state anche alcune legate ai suoi desideri futuri. Nello specifico, la protagonista ha ammesso di aver sempre avuto il desiderio di crearsi una famiglia tutta sua, cosa che purtroppo non è riuscita a realizzare. Questo desiderio nasce, probabilmente, anche dalle notevoli mancanze di cui ha sofferto.

La donna non è voluta entrare dettagliatamente nello specifico, tuttavia, non è difficile intuire quello che ha passato. Ad ogni modo, adesso Barbara è una donna indipendente, che vive da sola da 30 anni, cosa a cui si è particolarmente abituata, proprio per questo fatica a immaginarsi la convivenza con un’altra persona. Malgrado tutte le delusioni subite, specie quella recente con Ernesto Russo, Barbara continua a sperare di trovare l’amore a Uomini e Donne, ci riuscirà?