Il Grande Fratello proprio non riesce a non marciare sulla storia tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero. Dopo aver fatto in modo che i due si riavvicinassero, ci sono stati degli episodi che li hanno allontanati, poi è seguito un nuovo riavvicinamento e, durante la puntata di ieri del GF, Alfonso Signorini ha mostrato a Perla una segnalazione sul ragazzo. Ma sul web sta sorgendo un dubbio: si è trattato di un fake? Ecco cosa è emerso.

Lo sfogo di Perla Vatiero durante un blocco pubblicitario al GF

Perla Vatiero, durante la puntata di ieri del GF, ha visto delle foto pubblicate sul settimane Chi in cui era ripreso Mirko Brunetti insieme all’ex velina Shaila Gatta. I due sono stati immortalati al di fuori di un locale, mentre erano intenti a bere e a conversare amabilmente. Durante la puntata, la Vatiero ha cercato di mostrarsi calma e poco infastidita dal tutto.

In un blocco pubblicitario, però, la giovane ha avuto uno sfogo. Parlando con alcuni coinquilini, infatti, la ragazza ha detto di aver notato un dettaglio. Nelle varie foto che ha visionato, infatti, Mirko aveva tra le mani dei cocktail differenti. Questo, dunque, vuol dire che la chiacchierata con l’ex velina sia durata parecchio a lungo. Questo elemento ha fomentato i dubbi della giovane.

Mirko Brunetti smonta il teatrino: la reazione di Signorini

Al termine della puntata, infatti, Perla Vatiero ha voluto fare questo appunto ad Alfonso Signorini. In quel momento, però, è subito intervenuto Mirko Brunetti, il quale ha smontato tutto il teatrino. Nello specifico, infatti, il ragazzo ha stroncato subito Perla dicendole di non credere a nulla. Mirko ha ricordato alla ragazza che si trova all’interno del Grande Fratello, pertanto, “li hanno voluti mettere in mezzo“.

Dinanzi queste parole, tutti sono rimasti basiti. Ma a destare ancora più clamore è stata anche la reazione di Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, non ha contraddetto Mirko, anzi. Il presentatore ha avallato la sua tesi dicendo a Perla di stare tranquilla in quanto Mirko non avesse fatto assolutamente nulla. Tutto il blocco dedicato a questo argomento, dunque, è risultato essere fasullo.