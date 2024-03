Durante la puntata di ieri del Grande Fratello ci sono state due eliminazioni. Una è avvenuta attraverso il classico televoto settimanale, mentre l’altra è stata flash. A dover abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia sono stati Anita Olivieri e Paolo Masella. Una volta varcata la soglia della porta rossa, i due hanno raccontato le loro impressioni e poi hanno svelato anche come hanno preso l’eliminazione a un passo dalla finale.

Le prime parole di Anita Olivieri uscita dalla casa del GF

Uscire dalla casa del Grande Fratello una settimana prima della finale ha un duplice effetto. Da un lato si ha la sensazione di essere comunque arrivati fino in fondo. Dall’altro, però, c’è anche il rammarico per non essere riusciti a fare quel passo in più in grado di permettere di arrivare a spegnere le luci della casa insieme agli altri finalisti. La prima a varcare la soglia della porta rossa nella puntata di ieri del GF è stata Anita Olivieri.

Una volta fuori dalla casa, la giovane ha ammesso di essere soddisfatta di tutto quello che ha fatto durante l’esperienza all’interno della casa. In quest’avventura sente di aver dato tutta se stessa, non ci sono rimpianti o rimorsi, in quanto non c’è altro che poteva fare o dare, anzi. Anita ha ammesso di essere andata anche oltre i suoi limiti, il riferimento, chiaramente, è andato al modo in cui si è lasciata andare con Alessio Falsone. Inoltre, la Olivieri ha anche ammesso che non si sarebbe mai aspettata di rimanere per tutto questo tempo in casa, quindi, è felice così.

Cosa pensa Paolo Masella dell’eliminazione, e gesto di Maddaloni

Paolo Masella, invece, ha definito questa esperienza come un viaggio bellissimo, che gli ha portato il regalo più bello che potesse desiderare, ovvero, ha potuto incontrare l’amore della sua vita, Letizia Petris. Inoltre, ha conosciuto anche tante persone meravigliose che si augura di poter conoscere e frequentare anche dopo il reality show.

Masella, inoltre, ha anche detto che l’eliminazione non gli pesa affatto poiché, arrivati a questo punto, ha dato tutto quello che poteva dare, e preso anche tutto quello che poteva prendere, quindi va decisamente bene così. A quanto pare, qualche amico se lo è già portato fuori, dato che dopo la fine della putata, Paolo ha pubblicato una foto su Instagram in cui è immortalata una videochiamata fatta con Marco Maddaloni di cui è stato estremamente felice.