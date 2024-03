Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 18 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 18 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, l’avvio della settimana potrebbe non essere come ti aspetti. Questo può derivare dalla tua inclinazione a voler affrontare le cose in fretta e il tempo attuale non sembra essere tuo alleato. Potresti persino riscontrare dei rallentamenti. Tuttavia, noto che l’amore è in un trend positivo in vista di aprile, con piani significativi legati a qualcuno che stuzzica il tuo interesse. Un consiglio, guardati attorno. Le stelle sono particolarmente favorevoli per coloro che stanno pianificando di cominciare una convivenza o un matrimonio.

Oroscopo del Toro

Toro, parecchie sono le dispute e le battaglie che hai affrontato e si sta voltando un nuovo capitolo della tua vita. Credo che alcuni tra voi abbiano già raggiunto un beneficio, mentre altri devono ancora risolvere notevoli difficoltà. Magari fra qualche mese, vi accorgerete che, dopo tutto, questa intensa pressione che avete sperimentato sta portando delle novità e queste, alla fine, saranno determinanti per il vostro percorso emotivo. In sostanza, si stanno risolvendo certi problemi che sembravano insormontabili.

Oroscopo dei Gemelli

Per i nati sotto il segno dei Gemelli, un certo sentimento non è ancora perfettamente definito a causa dell’influenza di Venere, perlomeno fino al 5 aprile. Sembra probabile che alcuni punti di riferimento abbiano subito dei cambiamenti nelle ultime settimane, per cui è richiesta una buona dose di pazienza. Tengo presente che alcuni di voi potrebbero aver sperimentato un piccolo dispiacere a livello personale o familiare. Di solito i Gemelli preferirebbero vivere in serenità, ma in questo periodo potrebbero sentirsi più riflessivi. Con l’arrivo di aprile, si prospetta un allentamento di queste tensioni.

Oroscopo del Cancro

Cancro, questo è il tuo momento: la Luna induce un’avventura nella tua costellazione, promettendo nuove sensazioni ed opportunità affettive. Ricorda, tuttavia, che in questa fase non dovresti rifugiarti nel ricordo del passato o giudicare tutto ciò che stai vivendo come inadeguato. Il tuo impegno per migliorare le tue attuali circostanze sarà fondamentale; ed ovviamente, se sei già in una relazione soddisfacente e sei innamorato, c’è la possibilità di programmare favolosi progetti insieme, soprattutto pensando alla prossima stagione estiva.

Oroscopo del Leone

Per il segno zodiacale del Leone, si prospettano opportunità di valutare nuovi progetti. Se venissero incontrate delle difficoltà con il proprio partner, è fondamentale comprendere cosa realmente si aspira. In mente, sembra esserci un’alternativa al solito tipo di rapporto: sarebbe interessante esplorarla e metterla alla prova. Le giornate top per programmare degli incontri saranno il 20 e il 21. Un consiglio spassionato dal vostro Paolo Fox.

Oroscopo della Vergine

Per i nati sotto il segno della Vergine, stiamo attraversando un momento astrologico significativo. Tuttavia, l’opposizione di Venere può generare incertezze. Queste incertezze, in particolare in ambito sentimentale, non saranno facilmente risolvibili. Alcune relazioni possono trovarsi a confrontarsi con situazioni contrastanti, qui la consapevolezza è fondamentale. In altri casi, può semplicemente accadere un disaccordo o un dibattito all’interno della coppia. In quest’ultimo scenario, sarà sufficiente un pizzico di comprensione. Per quanto riguarda gli accordi e i contratti, consiglio di sottoscriverli entro il mese di Maggio. Un periodo di riflessione sarà altamente benefico per questo scopo.

Oroscopo della Bilancia

Per l’equilibrato segno della bilancia, l’influenza contraria della luna potrebbe suscitare alcune riflessioni. È evidente che molti bilancia stanno riscontrando un certo disagio fisico e non sono pochi quelli che stanno nutrendo dei dubbi, che potrebbero estendersi anche alle prospettive future. Si pongono domande come “Continuerò con questo progetto o con questo programma?”, specie da giugno in poi. Tuttavia, ritengo che stiano per arrivare delle positive risorse. Comprendo però che tutto possa sembrare ancora caotico e incerto, generando momenti di totale inquietudine. È consigliabile non far rifluire questa tensione nelle relazioni sentimentali.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, dal punto di vista amoroso, il firmamento è promettente, con un’intensa brama d’amore. Coloro che sono immersi in una situazione sperimentale da giugno avranno l’opportunità di rinnovare. Quindi, nonostante le difficoltà, continuate a perseverare. Mi auguro che un evento fortuito porti prosperità e, soprattutto, che un’illuminazione venga sfruttata al massimo proprio nelle prossime ore.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, sei in fase di grande stimolazione planetaria. Adesso, l’ideale sarebbe circondarti di un forte supporto sociale, un gruppo di persone che ti appoggiano. In tema d’amore, attualmente avverti il bisogno di solidità e sicurezza, quindi se apprezzi una relazione, si consiglia di non sforzarla troppo. Almeno sino ai primi di aprile, come ho avvisato recentemente. E infine, presta una speciale attenzione alle interazioni con Vergine e Gemelli, zodiaci che per te rappresentano un inusuale mix di sfide e gioie.

Oroscopo del Capricorno

Capricorno, l’attuale luna opposta sconsiglia vivamente di cadere nelle esagerazioni. È palese che tu abbia in mente progetti di grande portata. Non ho perso il conto delle volte in cui ho affermato che il Capricorno, se realmente coinvolto nel suo operato, non distingue il giorno dalla notte e dedica alla sua attività la stragrande maggioranza del suo tempo. Al contrario, se non è particolarmente coinvolto, può sembrare distaccato, noncurante delle circostanze. Se si presentano momenti di malinconia o sfiducia, fai del tuo meglio per superarli, ma evita di spremerti oltre il dovuto, dato che queste prossime 48 ore saranno caratterizzate da un filo di perplessità. È evidente che l’inquietudine e lo scoramento non devono essere proiettati nelle tue attività.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, è il momento di pianificare qualcosa di stimolante per il tuo fine settimana. Stai vivendo un periodo di rigenerazione, e anche se hai affrontato dei momenti bui, sei attualmente in una fase ascendente. Ora, le tue idee sono più lucide che mai, rispetto a prima. Riguardo l’amore, è importante interpretare ciò che è avvenuto negli ultimi mesi. Le coppie che si sono consolidate sembrano aver superato le difficoltà, ma ritengo che molti sentano l’esigenza di sperimentare qualcosa di diverso, di mettersi alla prova in contesti nuovi, rispetto a quelli a loro familiari. Aspettatevi novità.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, l’inizio della settimana si prospetta significativo, non solo per la presenza di Venere nel tuo segno, ma anche per la Luna che sa come destare curiosità. Attendi grandi opportunità nell’ambito lavorativo e avrai la libertà di decidere il tuo percorso nelle prime tre o quattro settimane di riferimento. Non dimentichiamo inoltre, che Marte farà il suo ingresso nel tuo segno proprio alle 22, ristabilendo la tua forza e determinazione. Avrai l’energia per fare, finire e ordinare le tue idee. Perciò, è fondamentale che tu non ti ritiri adesso, cerca invece di chiarire quali sono i tuoi punti forte. Le aspettative realistiche troveranno infatti soddisfazione sotto un cielo come questo. Le relazioni amorose che nascono adesso potrebbero rivelarsi molto preziose. Ma, ovviamente, la direzione che prenderanno dipenderà dalla tua esperienza passata. Alcuni di voi forse avranno un approccio prudente, altri invece potrebbero scegliere di vivere a pieno la relazione, senza chiedere troppo. Le forti passioni e le emozioni intense potrebbero essere legate ai momenti di intimità. Ricorda, le relazioni intense ma non necessariamente durature potrebbero offrirti momenti di felicità pura. Capita che non tutte le storie d’amore debbano promettere un’amore eterno, a volte sono le emozioni fugaci a regalarci la gioia più grande.

