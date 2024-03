Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per domenica 17 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di domenica 17 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, mira a risolvere eventuali questioni famigliari non ancora definite entro la fine della giornata. Non chiedo, affermo che avrai prospettive radianti. La tua ambizione è forte, così come il tuo temperamento impetuoso. Tuttavia, cerca di non commettere errori. L’amore e la passione avranno un ruolo privilegiato nel tuo oroscopo fino alla fine di aprile.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, stai emergendo da una fase intricata ma significativa, poiché il segnale di Giove suggerisce un cambio di prospettive, e in alcuni casi, una trasformazione completa della vita. Potrebbe essere necessario rivisitare il posto dove vivi e alcune delle tue partnership. Nonostante le difficoltà, questo lotto astrale finirà per aprire nuove opportunità. Tuttavia, la pressione persiste per coloro nati sotto l’ascendente Capricorno e Scorpione. Un compromesso o un accordo potrebbe essere raggiunto dopo il 22.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, questa domenica è favorevole per un dialogo sentimentale, ma prudenza! Le coppie che stanno attraversando una profonda crisi potrebbero vivere lo spostamento di Venere in modo intricate. Perciò, l’atteggiamento cauto è sempre il migliore, se ci tieni a qualcuno, consiglio di posticipare ogni discussione fino dopo il 7 Aprile. Se invece senti di non poter più continuare con questa relazione, adesso potrebbe essere il momento per esporre il tuo punto di vista.

Oroscopo del Cancro

Per il segno zodiacale del Cancro, Venere promette benefici in ambito sentimentale grazie alla dolcezza che conferisce alle emozioni e rende desiderabile l’idea di iniziare una nuova storia d’amore. Ciò è fondamentale perché, spesso, per paura di esporci, rinunciamo a intraprendere un legame sentimentale e illudiamo noi stessi che stiamo meglio da soli, benché non sia veramente così. Occorre ricordare che i sentimenti non portano pregiudizi verso gli altri, a meno che non ci si isoli completamente. Tra l’altro, avvisi di notevoli cambiamenti si profilano all’orizzonte fino a maggio, che segneranno una svolta significativa nella tua esistenza.

Oroscopo del Leone

Leone, ora che l’influenza avversa di Venere è passata, è il momento giusto per alleggerirsi di un fardello. Capisco che molti Leoni possono provare preoccupazioni a causa di problemi domestici, di qualcuno a loro caro o di qualche dispiacere recente. Tuttavia, c’è l’urgente necessità di stabilire nuovi scopi o di affrontare nuove sfide. Alcuni saranno coinvolti in controversie legali o dovranno presentare un appello. Le relazioni svolgeranno un ruolo importante per tutti i segni di fuoco e il mese di aprile si preannuncia come un periodo chiave.

Oroscopo della Vergine

Rivolgendomi al segno della Vergine, vi comunico di un periodo di apparente immobilismo, probabilmente Sudato da emozioni forti. Nonostante ciò, non sembrano esserci difficoltà insormontabili. Per esempio, alcuni di voi possono aver preso un periodo di pausa per riflettere sulle prossime mosse nel campo lavorativo, oppure possono desiderare di prendersi un po’ di tempo libero, magari approfittando del periodo pasquale in arrivo. Tuttavia, non sembra rilevarsi quella sensazione di frenetico dinamismo o di ansia positiva che avete sperimentato all’inizio di febbraio. Al momento, siete portati a osservare le cose con un atteggiamento distaccato e critico, forse in attesa di prendere una decisione. Domani le cose miglioreranno, ma fate attenzione alle questioni sentimentali.

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, stai passando attraverso un rinnovamento completo della tua esistenza. Aprile emerge come un mese cruciale, dal giorno 5 al 29 sarà necessario adottare decisioni radicali. Ho la sensazione, e lo dico da un po’, che molti Bilancia siano stati piuttosto riservati, esprimendo i loro sentimenti dopo una fase di diplomazia. Ora, credo, sono completamente pronti a liberarsi dei loro pensieri, ma non tutto è ancora chiaro. Le azioni che hai intrapreso fino a questo momento potrebbero non essere le stesse da giugno. Si aprirà un nuovo capitolo, si modificheranno piani e progetti, si faranno nuove scoperte. Tuttavia, questo avverrà solo se sarai disposto a lasciar andare qualcosa.

Oroscopo dello Scorpione

Segno zodiacale dello Scorpione, le questioni familiari, in particolare quelle che coinvolgono relazioni parentali e filiali, necessitano di attenzione. Incertezze e perplessità potrebbero emergere. Comunque, questa domenica sarà distinguibile dalle altre, dal momento che a volte comprendere su quale lato posizionarsi può presentarsi come un enigma. All’alba della prossima settimana tra lunedì e martedì si prevedono chiamate inaspettate o incontri. Quindi, preparati a vivere un puntodi svolta significativo per l’inizio della settimana. E ricorda, non sottovalutare il potere dell’amore – proprio ora le stelle si stanno allineando a tuo favore.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, un innato spirito di rivolta si sta facendo strada in te e ora è il momento di comprendere appieno ciò che stai sperimentando. Come sottolineo spesso, determinati segni zodiacali trovano conforto nella routine come ad esempio Capricorno, Toro, Vergine e in parte anche Scorpione. D’altra parte, ci sono segni come Sagittario, Acquario e Gemelli che detestano la monotonia. Quindi, se ti senti insofferente o sei incline a sfogarti su chi ti fa vivere un’esperienza che non desideri, potrebbe essere perché alcune pressioni hanno raggiunto un picco. Hai le capacità per affrontare qualsiasi cosa, ma devi elaborare una tattica efficace per scongiurare eventuali complicazioni.

Oroscopo del Capricorno

A Capricorno, segnale favorevole per il tuo segno zodiacale, soprattutto a partire dal 22 quando anche Marte ti sosterrà. E come dice il buon Paolo Fox, ti ritrovi sul sentiero del progresso, sollecitato a cercare, a scoprire, e in questa ricerca la tua interazione diretta è necessaria per conseguire ciò che brami. Puoi essere certo che non ti mancherà l’opportunità di un successo. In particolare, in questa domenica potresti prendere in considerazione nuovi incontri, emozioni significative. Aggiungo che quelli che si sentono non amati, potrebbero avere una nuova opportunità.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, hai un’eccellente domenica all’orizzonte che segna l’inizio di un periodo promettente. È possibile che un’illuminazione ti colpisca, dato che Mercurio influisce sulla sfera dei corti viaggi. Immagino molti di voi, Acquario, pensino di fare un viaggio, magari in previsione della Pasqua. Alcuni potrebbero perfino essere tentati di intraprendere un’avventura in camper o di prendere un treno per esplorare posti nuovi, incontrare nuove persone, fare esperienze diverse. Non a tutti è dato abbracciare questo spirito di ribellione, ma se ne avete l’opportunità, un cambiamento potrebbe essere quello che vi serve.

Oroscopo dei Pesci

Amici dei Pesci, vi sottolineo l’importanza delle emozioni in questo ciclo temporale. Vi invito ad essere aperti all’amore e a favorire le circostanze che vi riavvicinano a esso. Se avete una decisione da prendere, sappiate che vi sarà più facile attuare i vostri piani entro Maggio. Evitate di ripescare relazioni ormai concluse nel passato e prestiamo attenzione alle possibili incomprensioni. Avete buone stelle a vostra disposizione. E’ giunto il momento di vivere positive esperienze amorose, ricordando, però, l’importanza di scegliere il partner giusto.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.