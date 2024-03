Questo pomeriggio, venerdì 15 marzo 2024, è andato in onda su Canale 5 un nuovo appuntamento con il daytime di Amici 23. Abbiamo visto la presentazione di tutte le squadre del serale e gli incontri tra gli insegnanti e i loro ragazzi prima dell’inizio della nuova fase del programma tv. Che cosa sarà accaduto in queste ultime ore tra gli allievi della scuola più famosa d’Italia? Ve lo raccontiamo qui di seguito nel dettaglio.

Amici 23, una masterclass con Laura Valente

La nuova puntata della striscia quotidiana di Amici 23 di oggi si è aperta con una masterclass molto speciale per i cantanti. Gli allievi sono stati convocati in studio dove è arrivata Laura Valente. La cantante, nonché la mamma di Angelina Mango e la moglie di Pino, si è ripresentata in quanto alcuni degli allievi, durante la sua precedente visita, non gli aveva ancora conosciuti. Dopo aver raccontato la sua storia, la sua gavetta, la sua carriera, i Matia Bazar, la sua famiglia, Laura Valente ha spiegato quanto è stato difficile andare avanti dopo la scomparsa di Pino Mango. Solo dopo un po’ di anni ha capito quanto era bello cercare di aiutare i ragazzi, proprio come loro, a mettere a fuoco la comunicazione. Tante volte la comunicazione non arriva, non è precisa. Gli allievi di Amici, secondo la Valente, ora dovranno essere molto più seducenti, perché il serale è dietro l’angolo. E’ su questo che i ragazzi sono andati a lavorare.

La prima ad esibirsi è stata Sarah che ha cantato Lips are mouving. Per Laura è stata bravissima e deve crederci ancora di più. Petit ha cantato Papaoutai con l’aggiunta delle sue barre. Su di lui la Valente ha detto che è stato bravo ma a volte ha la sensazione che si impone un limite. Dovrebbe concedersi di essere più libero ed aperto. Poi è stata la volta di Ayle con Margherita di Riccardo Cocciante. Dopo l’esibizione, l’insegnante ha dato un consiglio al ragazzo dicendo che dovrebbe allargare un po’ la forcella tra gli stati d’animo, perché parte troppo coinvolto da quello che sta facendo. La sua faccia, secondo la Valente, è come se stesse per fare un acuto pazzesco già ad inizio canzone. Dopo aver ascoltato l’opinione di Laura, Ayle ha potuto riprovare il brano applicando il suo consiglio.

Lil Jolie ha cantato Alexander Platz. Laura Valente ha detto che la sua voce trasmette grande forza ma il suo corpo suggerisce il contrario, un po’ di inadeguatezza. Ha dato anche a lei i suoi consigli, infatti Lil dovrà curare meglio la sua postura sul palco. Secondo la Valente, Angela è anche un po’ troppo attaccata al microfono. Quando canta dovrebbe dimenticarselo. La tensione emotiva dovrebbe metterla solo nella voce. Anche Lil ha avuto modo di cantare nuovamente applicando le modifiche suggerite dall’insegnante.

Mida si è esibito con Red light di Tedua. Su di lui, Laura Valente ha detto che di lui le piace tutto ed è convincente. Ogni tanto però potrebbe uscire un po’ da questo ruolo ed essere più spontaneo per far conoscere di più la sua persona. Successivamente è stato il momento di Martina con If I were a boy di Beyoncé. Nel post performance, Laura Valente ha spiegato che è stata molto brava. Vorrebbe farle sparire l’ansia da prestazione. Il problema dell’allieva è quello di avere una voce più matura rispetto alla sua età, al suo percorso di vita. La voce va sostenuta dall’atteggiamento della stessa Martina.

Infine è stato il momento di Holden con una canzone di Bruno Mars. Laura Valente con l’allievo ha voluto fare un esperimento: far ricantare il brano senza sgabello e senza asta come aveva fatto la prima volta. A metà della seconda esibizione di Holden, l’insegnante ha bloccato l’alunno dicendo di andare subito verso la gente. Dopo la terza prova, la Valente ha detto che era forte. Holden però non si è dimostrato della stessa opinione. I due si sono confrontati e Laura ha continuato a dare i suoi consigli all’allievo.

Laura Valente ha quindi salutato tutti i cantanti del serale di Amici 23 facendo un grande applauso a tutti loro. Lei lo sa quanto questo percorso è difficile, d’altronde lo ha vissuto da vicino con Angelina. Inutile dire che sui social, gli utenti e i fan del talent sperano di vedere Laura Valente come insegnante nella nuova edizione del programma. Chi lo sa…

Una lezione di Renato Tortarolo

Tutti gli allievi sono stati a lezione con Renato Tortarolo, un giornalista, nello studio di Tim. Tortarolo ha visto alcune cose che i ragazzi stanno facendo nel loro percorso. Il giornalista ha iniziato a fare una serie di domande ai cantanti e ai ballerini.