Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per giovedì 14 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di giovedì 14 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Ariete, la settimana corrente ha avuto un avvio molto peculiare. Mercurio si è schierato a fianco del tuo segno all’inizio della settimana e, per di più, anche la luna era nel tuo segno. Ecco perché Marte si manifesta rilevante, ma è Mercurio soprattutto che sta generando nuove possibilità. Particolarmente coloro che desiderano fare pulizia delle vecchie questioni non esiteranno. Quindi, si arriva a confrontarsi apertamente sulle antiche relazioni e sulle stressanti situazioni di lavoro. È probabile che chi gestisce un’attività autonoma possa anche considerare l’idea di rinnovare qualcosa in modo radicale. Ad ogni modo, in vista dell’estate, avremo influenze astrali di grande rilievo.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Oroscopo del Toro

Toro, l’astro lunare nel tuo segno simboleggia desiderio di agire, ma la presenza poco armoniosa di Marte non facilita un cielo sereno. Si tratta di una quiete connessa alle dinamiche esterne, poiché per te la situazione attuale non è molto diversa da quella di qualche mese fa. Amico Toro, con Giove che rimane nel tuo segno fino alla fine di maggio, hai tutto il tempo per cercare di correggere la rotta. Le coppie che ancora si amano hanno sopportato la fase di tensione di Venere. Tuttavia, confesserò che tra fine febbraio e inizio marzo, mantenere l’equilibrio emotivo in numerose relazioni è stato un vero impegno. Per coloro che hanno messo fine alla loro storia, la riconciliazione non arriverà così facilmente. Ma devi sapere che con Venere nel nuovo transito, potresti rammaricarti di aver pronunciato parole affrettate o inappropriate.

Oroscopo dei Gemelli

Gemelli, mi viene in mente quelle persone che si sono trovate costrette ad accettare una separation, a sostenere l’impatto di un adieu, magari a causa di una disattenzione accumulata nel corso degli anni. Potrebbero essere coppie di lunga data che hanno dato eccessiva priorità alla sfera lavorativa trascurando la complicità affettiva. Occorre precisare che, di fronte a un problema, il nativo dei Gemelli tende ad evitarlo, posticipando quelle situazioni che potrebbero innescare ansia. Così, giorno dopo giorno, in alcuni contesti familiari sono emersi dubbi che attualmente appaiono più difficili da risolvere.

Oroscopo del Cancro

Per coloro nati sotto il segno del Cancro, c’è un innegabile progresso. Venere ha iniziato un importante transito, rendendo la seconda metà di Marzo particolarmente favorevole, soprattutto nel campo professionale. Se si hanno delle richieste in sospeso, è il momento di portarle avanti. Coloro che lavorano come liberi professionisti dovranno cercare un compromesso. Per alcuni, ci sarà la possibilità di concludere un accordo entro Maggio. In questo giorno, la luna offre un aiuto nella promozione di incontri fortuiti.

Oroscopo del Leone

Leone, stai raccogliendo molte vittorie in questo periodo. Anche il superamento di un rivale ti guiderebbe positivamente nelle tue decisioni economiche. Questo vale sia per chi è benestante, sia per coloro che potrebbero essere più preoccupati perché, al momento, non sono particolarmente abbienti o ricchi di risorse. Ma, è necessario sottolineare che da giugno molte situazioni inizieranno a migliorare. Per quelli tra noi che hanno la capacità di spendere, è importante non dissipare tali risorse, soprattutto nel caso di un investimento significativo. Talvolta, è essenziale ottenere un buon consiglio prima di fare una spesa di grande rilievo.

Oroscopo della Vergine

Caro Vergine, questa è una settimana di riflessione e momentanea indecisione in quanto ti trovi a incroci importanti della vita e alcune incertezze stanno lambendo la tua serenità. Alcune buone novità là all’orizzonte, tuttavia, mancano le convinzioni solide. Di conseguenza, la settimana non può essere definita semplice; non vieta di portare avanti i tuoi progetti, ma senz’altro ti spinge in una condizione di disagio interiore. Pertanto, se desideri rinnovare un impegno o discutere questioni amorose, potresti incontrare piccoli imprevisti. Forse è necessario solamente lasciare maturare nel tempo le decisioni importanti che devi prendere.

Oroscopo della Bilancia

Amici della Bilancia, la posizione contraria di Mercurio vi propone una serie di sfide ed ostacoli da superare a livello intellettuale. Forse mi richiamo a un argomento già affrontato, ma voglio sottolineare quanto sia fondamentale: all’inizio del mese di febbraio, i Bilancia rimanevano taciturni, come se temessero di destabilizzare determinate situazioni. Tuttavia, nelle ultime settimane sembrano essersi ‘sguaiati’, esprimendo liberamente i propri pensieri ed emozioni. Sorprendentemente, chi credevamo non avesse la forza di affrontare una separazione, adesso, per evitare altri conflitti, si dimostra pronto a dire ‘questo è troppo, mi ritiro’ o addirittura ‘fate quello che volete’. È un comportamento insolito per i Bilancia, si fanno sentire di più, manifestano una certa impazienza. Generalmente infatti, con i Bilancia si riesce ad avere un dialogo costruttivo. Credo che in questo periodo siano state tante le tensioni, le vessazioni provenienti dal contesto esterno, mettendo a dura prova questi nativi. È comprensibile quindi che si presenti qualche difficolta, comunque in ambito sentimentale si potrebbe arrivare a una decisione anche radicale.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, l’universo sostiene l’amore e si prevede un periodo di turbolenza per questa settimana, particolarmente per coloro che devono affrontare difficoltà domestiche con i familiari, eventualmente legate a questioni finanziarie o legali. Marte non è ancora propizio, ma attenzione, alla conclusione del mese si raggiungerà una soluzione. Sento il bisogno di fare un plauso per coloro che non hanno un partner, perché questa Venere non deve essere assolutamente trascurata. State attenti, per favore!

Oroscopo del Sagittario

Se consideriamo il Sagittario nell’ambito emotivo, il voto che potrei assegnare è un modesto sei, mentre se guardiamo all’aspetto lavorativo, lo stimolo potrebbe raggiungere un lusinghiero 8. Questo vuol dire che o siate più preoccupati di sistemare problemi finanziari, o magari c’è una sorta di incertezza amorosa che vi inquieta. I più tranquilli sono quelli che conducono relazioni sentimentali o amichevoli a tempo parziale e di conseguenza non hanno bisogno di giustificare a nessuno le loro scelte personali o i loro comportamenti. Il consiglio è di spendere più tempo in solitudine, per poter comprendere ciò che veramente desiderate.

Oroscopo del Capricorno

La protezione di Venere e Giove benefica il Capricorno, un aspetto attivo che culminerà entro fine mese. La seconda porzione di marzo rappresenta un periodo di opportunità, nonostante possa aver avuto luogo una recente controversia. Forse hai percepito come una sconfitta un’eventualità recente, tuttavia , sia che tu abbia già superato un altro ostacolo, sia che tu stia preparandoti a una nuova sfida, c’è spazio per la crescita. Tuttavia, è utile ricordare il nuovo transito di Venere, che suggerisce una possibile uscita di denaro, generando thus costo e dunque l’importanza di essere prudenti in questo periodo, incluso per questioni domestiche. È possibile che lo stress accumulato da mesi di sfide possa aver avuto un impatto fisico. Da quì l’importanza di cercare di ritrovare un po’ di pace, anche se ciò significa cancellare alcuni obblighi che potrebbero essere troppo onerosi.

Oroscopo dell’Acquario

Acquario, gli astri in questa fase ti favoriscono, tuttavia, non mancano gli sforzi da compiere. Avverti il desiderio di avventurarti in nuove iniziative lavorative, in situazioni inusuali. Se sei un lavoratore autonomo, l’accoglienza di nuove proposte innesca un certo entusiasmo. Riguardo le questioni pragmatiche, dovrai pazientare fino all’estate, quando finalmente Giove non ti sarà più avverso. Se aneli a vivere una storia d’amore, devi essere pronto a mostrarti per quello che sei. Confidiamo nel fatto che Venere, agli albori di questo mese o alla conclusione di febbraio, possa aver già delineato qualche possibile via d’uscita.

Oroscopo dei Pesci

Pesci, è inevitabile in questi tempi non ricevere nuove ispirazioni, sia in ambito amoroso che professionale. L’attuale transito di Venere, che ti influenzia direttamente, promette interessanti incontri e il ritorno di emozioni intense. Le coppie sono pronte a intraprendere nuovi cammini. Se arriva una proposta lavorativa, è consigliabile considerarla, perché entro Maggio si potrebbe superare con successo una sfida. Lo so, i nati sotto il segno dei Pesci sono spesso particolarmente pretensiosi in amore. Tuttavia, potrebbe essere utile mantenere un atteggiamento positivo anche di fronte a situazioni difficili. L’importante è puntare al benessere personale.

Oroscopo di Paolo Fox: dove seguirlo

Paolo Fox è sinonimo di astrologia. Vuoi sapere dove e quando ascoltare le sue profezie stellari? È semplice: ogni giorno, solo su Radio Lattemiele, Paolo svela le sue previsioni durante ‘Latte e Stelle‘. Per una dose di consigli astrali mattutina, connettiti alle 06.10, 08.10 e 10.10.

In movimento o amante dello streaming? Radio Lattemiele online è la tua soluzione. Ogni sera, alle 20.10 e 23.10, potrai ascoltare l’oroscopo giornaliero narrato dalla stessa voce di Paolo. Come ricevere consigli stellari da un amico mentre sei in viaggio.

Ogni lunedì, poi, Paolo delinea l’oroscopo dettagliato della settimana, dettagliando ogni segno zodiacale. Quindi, per curiosità sulla tua giornata o sulle tue prospettive personali, sintonizzati su Paolo Fox via Radio Lattemiele. Le stelle parlano, e Paolo è l’interprete ideale per te.