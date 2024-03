Perla Vatiero si è sfogata con Greta Rossetti a causa di alcuni comportamenti un po’ bizzarri che ha notato in Alessio Falsone al Grande Fratello. Tra i due sembrava essere nata una bella amicizia, che aveva spinto molti a credere addirittura che potesse trattarsi di qualcosa di più. Ad ogni modo, da quando Alessio si è molto avvicinato ad Anita Olivieri, con la quale si è scambiato anche un bacio, e forse anche altro, ha preso le distanze da Perla. Questa scelta ha deluso parecchio la giovane che, infatti, si è sfogata con Greta Rossetti. Alcuni telespettatori, però, hanno notato un comportamento strano in quest’ultima.

Perché Alessio Falsone si è allontanato da Perla al GF? Le ipotesi della Vatiero

Il legame che si era venuto a creare tra Perla Vatiero e Alessio Falsone pare sia stato messo un po’ in discussione, soprattutto per volere del ragazzo. Questa decisione ha generato malcontento in Perla che, infatti, si è sfogata con la sua amica Greta Rossetti. La Vatiero ha ammesso di non riuscire a capire quale possa essere stato il motivo scatenante dell’allontanamento di Alessio.

Potrebbe c’entrare una sorta di gelosia da parte di Anita Olivieri? Oppure Alessio ha preso le distanze dopo il caos che si è venuto a creare tra Perla e Mirko Brunetti. Le due ragazze non sono riuscite a trovare una spiegazione plausibile, tuttavia, la Rossetti ha voluto dare un consiglio alla sua coinquilina.

Greta Rossetti sta giocando sporco? Cosa hanno notato i telespettatori

Nel confronto tra Perla e Greta, quest’ultima ha detto alla Vatiero di andare a parlare con Alessio di tutta questa situazione. Secondo la giovane, infatti, è inutile che la coinquilina continui a stare con tutti questi dubbi, anche perché poi non la porteranno da nessuna parte, ma favorirebbero solo di più la distanza tra loro. Perla ha ascoltato il consiglio della coinquilina, ed ha ammesso che ci avrebbe riflettuto.

Nel frattempo, però, sul web c’è chi sta avanzando altre ipotesi. Secondo molti, infatti, Greta non si starebbe comportando in maniera sincera nei riguardi della Vatiero. La Rossetti, infatti, è stata accusata di voler manipolare la sua coinquilina affinché vada da Alessio per creare delle nuove dinamiche. C’è anche chi sospetta che la giovane sia stata incalzata dagli autori del GF, i quali l’avrebbero spinta a convincere Perla a dialogare con il coinquilino, in modo da fomentare questo assurdo triangolo, o forse sarebbe meglio dire quadrilatero.