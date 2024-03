Alessio Falsone e Perla Vatiero si sono allontanati al Grande Fratello, e questa è, ormai, una cosa piuttosto nota. Ad ogni modo, in queste ore sono emerse delle nuove informazioni, che sono state rivelate da Federico Massaro senza microfono al resto dei concorrenti. La reazione di Anita Olivieri a quanto scoperto ha generato molta indignazione sul web.

Lite con gli autori del GF per Perla e Alessio: cosa è successo

Le cose tra Alessio e Perla non stanno andando bene al GF. La ragazza aveva già notato un cambio repentino di atteggiamento da parte del coinquilino, cosa di cui si era confidata con Gresta Rossetti. Dopo tale sfogo, poi, i due sono stati chiamati in confessionale dagli autori e, in tale occasione, pare abbiano avuto una lite molto accesa.

I concorrenti si sono resi conto che stesse accadendo qualcosa di strano, sta di fatto che si sono radunati al di fuori del confessionale, nell’attesa di avere qualche aggiornamento in più sulla faccenda. A raccontare quello che sarebbe accaduto è stato Federico Massaro. Ad un certo punto, infatti, le telecamere hanno inquadrato il ragazzo il quale stava uscendo dal confessionale e stava raccontando che tra Perla e Alessio ci sarebbe stata una lite molto forte. Le parole di Federico, però, non si sono udite molto bene, in quanto pare che il giovane non avesse il microfono.

Discussa reazione di Anita Olivieri

La maggior parte degli inquilini è rimasta piuttosto incredula dinanzi il racconto di Federico. Ad un certo punto, poi, Anita Olivieri ha chiesto al suo coinquilino se fosse serio oppure no, ebbene, quando ha scoperto che la cosa fosse piuttosto seria, non è riuscita a trattenere un sorriso, quasi come se fosse contenta di questa incresciosa situazione.

La clip in questione ha generato molto sgomento tra gli utenti del web. In tanti si sono scagliati contro Anita accusandola di essere una persona davvero cattiva. In effetti, in questi giorni la giovane si è scagliata anche contro Beatrice Luzzi, accusandola di essere piuttosto molesta quando beve alcolici, al punto da averci provato addirittura con Alessio. Per queste frasi la giovane è stata anche richiamata dagli autori.