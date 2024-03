La competizione serale di Amici di Maria De Filippi inizia il 23 marzo 2024. I talenti selezionati stanno affrontando intense esibizioni di canto e danza, mentre è prevista l’annuncio della composizione della giuria. La scelta della giuria riflette probabilmente il successo della precedente stagione, che ha raggiunto un share medio superiore al 27%.

La giuria del serale di Amici

Da sabato 23 marzo 2024, gli alunni del serale forgiati dalla scuola di Maria De Filippi, mostreranno il loro talento con le loro esibizioni di canto e ballo. Mentre l’elenco completo degli studenti che parteciperanno all’ultima fase è pronto per essere rivelato, ciò che rimane ignoto, fino ad ora, è la composizione della giuria. Tuttavia, DavideMaggio ha anticipato chi comporrà la giuria.

La giuria non subirà alcuna rivoluzione rispetto alla scorsa edizione. La scelta e’ quella di aderire ai tre giudici già familiari al pubblico. Nella competizione serale di Amici 23, quindi, ritroveremo figure già note e amate: Cristiano Malgioglio, che manterrà la sua presenza sia in Rai che Mediaset; Giuseppe Giofrè, ballerino ed ex vincitore del programma; e infine Michele Bravi, fresco dalla sua partecipazione al film di Saverio Costanzo.

Questa scelta si basa sul successo dell’ultima stagione del programma, che ha registrato una media di share superiore al 27%. La scelta, quindi, risiede nella continuità e nell’affetto del pubblico per i giudici che hanno fatto grande la scorsa edizione. Ricordiamo che i tre giudici hanno fatto il loro debutto nello show lo scorso anno.