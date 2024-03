Immergetevi nella corrente astrale magica di Paolo Fox! Questa settimana, l’incontrastato esperto d’astrologia di Rai2 ci condurrà in un’avventura tra le stelle, con le previsioni per lunedì 11 marzo 2024.

Che tu rappresenti la forza dell’Ariete, la delicatezza dei Pesci o la determinazione del Capricorno, Fox ha un messaggio speciale per te. Lascia che le sue parole ti illuminino, rinvigoriscono il tuo spirito e ti preparino a sfruttare al meglio le vibrazioni celesti della settimana.

Oroscopo di domani a cura di Paolo Fox: previsioni di lunedì 11 marzo 2024

Paolo Fox, il vostro amato astrologo di Rai2 e “I Fatti Vostri”, vi accompagna nell’affascinante universo delle previsioni astrali, come presentato su Radio LatteMiele. Immergetevi nelle stelle e ricordate il mio consiglio: “L’oroscopo offre suggerimenti, ma è sempre bene controllare!”

Oroscopo dell’Ariete

Amici del segno dell’Ariete, in questa giornata siete un torrente impetuoso. La presenza simultanea della Luna e di Mercurio nel vostro segno, insieme a Marte in buon aspetto, evidenzia un forte desiderio di rispondere attivamente, un’ansia di raggiungere obiettivi, di stabilire un accordo o di prendere una decisione. Oltretutto, per l’ariete, la seconda parte dell’anno risulta generalmente più favorevole. Pertanto, coloro che hanno sperimentato un periodo di difficoltà o malessere inizieranno progressivamente a riprendersi – naturalmente, questo varia a seconda delle singole situazioni. Ora, con Mercurio e Luna in posizione favorevole, oggi e domani potrebbe essere il momento perfetto per prendere una decisione significativa.

Oroscopo del Toro

Come anticipato nel mio manoscritto dedicato al 2024, Marzo è un periodo di indagine e ritocchi per il Toro. In una fase di prevedibilità, sottolineavo l’importanza di questo timeframe. Coloro che devono sistemare i propri affari si sforzeranno al massimo per rientrare in gioco. Sono convinto che entro Maggio giungeranno molte risposte. D’altra parte, chi ha già un’occasione da sfruttare, come i più giovani che stanno cominciando il loro tirocinio, non resteranno sicuramente inerti. In termini affettivi è un periodo di creatività. La progressiva presenza di Venere indica le mosse migliori da intraprendere, anche in presenza di tensioni.

Oroscopo dei Gemelli

Ogni Gemelli che ascolta queste parole dovrebbe fare un’analisi profonda e onesta dei propri sentimenti. Non dovreste cadere nell’errore di credere che ogni storia d’amore sia sempre complicata o difficile. E’ giunto il momento di capire se certe storie sono arrivate al capolinea e, se così fosse, girare pagina è l’opzione più saggia da considerare. Non siamo tutti allo stremo delle forze, certamente vi sono situazioni differenti; ma dobbiamo prender atto che Venere, trovandosi in una posizione astrale problematica, potrebbe causare periodi di stress o esigenze particolari nelle prossime settimane. Questo potrebbe portare alcuni di voi a chiedersi se stanno seguendo il percorso giusto.

Oroscopo del Cancro

Cancro, l’astrologia suggerisce un tempo di affetti e sentimentalità. Nutro l’aspirazione che tu possa svelare i tuoi emozioni a chi ami. Ovviamente, è fondamentale attrarre individui che rispondono positivamente ai tuoi affetti, dato che spesso il nativo del Cancro tende ad impegolarsi in relazioni complesse con persone elusive. Ora è il momento di concentrarsi sui tuoi sentimenti duraturi. È vero che in precedenza hai affrontato ostacoli, specialmente quando la routine quotidiana ha preso il sopravvento in una relazione, e la brama di conquista e la passione impetuosa hanno cominciato a dissolversi. Ma tutto ciò che è stato perduto può essere rinnovato a partire da ora.

Oroscopo del Leone

All’energico segno del Leone, capace di contaminare tutti con la sua vibrazione, consiglio vivamente di utilizzare al meglio l’odierna data. Oggi, le posizioni astrali di Mercurio e Luna ci sono estremamente propizie. Dunque, se hai in mente d’incontrare un partner commerciale, un collaboratore, o qualsiasi persona con cui devi sistemare dei conti o discutere semplicemente di idee, l’invito è agire. La dimensione dell’amore, componente essenziale della tua esistenza, vede un cambio di rotta con Venere che non gioca più in disaccordo. Se hai preso coscienza che un affetto appartiene ormai al passato, lasciando spazio a un nuovo capitolo, è molto probabile che opterai per una decisione determinante.

Oroscopo della Vergine

L’oroscopo parla chiaro: Vergine, sei di fronte ad una fase piena di impegni tra accordi da chiudere e questioni economiche da risolvere. Non è facile fermarsi un attimo per riflettere in questo periodo. Tutavia, considerando che la maggior parte dei nati sotto questo segno tende a essere metodica e programmatoria, e vista l’attuale situazione astrologica un po’ nebulosa, la strategia più vincente potrebbe essere quella di affrontare gli eventi quotidiani con più leggerezza. Quindi, cogli l’attimo, vivi il “Carpe Diem”! Questa flessibilità potrebbe rivelarsi particolarmente utile in ambito sentimentale in questo periodo. Un pizzico di fatalismo non guasta mai, cara Vergine!

Oroscopo della Bilancia

Bilancia, sei incappata in parecchie difficoltà all’inizio di febbraio. Sembra quasi che qualcuno ti abbia messo un mordacchia o tu stesso abbia deciso di rimanere in silenzio. Ma ora, stai parlando più del dovuto. Capisco, se sei stato sopraffatto da situazioni difficili, è naturale che tu desideri liberarti di un fardello. Non dimentico il tuo grande senso di giustizia, talmente grande da poter portare a soccorrere non necessariamente un nemico, però sicuramente qualcuno che fino a poco tempo fa non ti era certo amico.

Oroscopo dello Scorpione

Scorpione, ti stai chiedendo da tre settimane se l’amore può scomparire così, all’improvviso. Ma tieni duro, perché Venere oggi si rinnova con rinvigorita energia. Perciò, molti di voi potrebbero trovare una risoluzione alle tensioni amorose passate, indagando nelle profondità del loro sé interno. O potresti scoprire di essere ancora capace di risvegliare emozioni che credevi perse, quelle che una volta sapevano accendere il tuo spirito. Potrebbe persino aprirsi l’opportunità di un nuovo incontro emozionante. E questo Venere, devo dirtelo, rimarrà attivo per un bel po’. Ma non dimenticare il lavoro! Questi giorni richiedono il tuo impegno e la tua massima concentrazione. Ricordati quindi di mantenere un occhio vigile e di dare il tuo meglio in ambito professionale.

Oroscopo del Sagittario

Sagittario, la conclusione di un legame sentimentale può essere presagita da segnali specifici. Alcuni possono avvertire un distacco emotivo, altri possono ritrovarsi a comunicare con minor frequenza o trascorrere più tempo fuori casa; potrebbe esserci un calo dell’attrazione. Ecco che le stelle intervengono per mettere alla prova tali relazioni, ma è importante non temere i messaggi di Venere. D’ora in poi, il Sagittario quando percepisce che qualcosa non quadrati, esprime il desiderio di fare chiarezza. Quindi, è un no ai sospetti infondati, un no alle negazioni, un no alla gelosia esagerata; per molte coppie, questo periodo in vista non segnerà una crisi, al contrario. Sarà piuttosto un momento di riflessione e riesame.

Oroscopo del Capricorno

Dedico la mia attenzione al Capricorno, vedo che ti sei completamente immerso nel tuo mondo lavorativo, sembrerebbe che nulla più conti. Tuttavia, l’influenza di Venere, da oggi, comincia a suggerirti di non dimenticarti dell’amore, un sentimento che ti rafforzerà. D’altro canto, se c’è già una persona speciale nella tua vita, non devi preoccuparti perché la relazione è destinata solo a migliorare. Oggi puoi godere del favore di Venere, mentre la vivacità di Marte sarà tangibile a partire dal 22. Ma se nel passato hai lasciato a malincuore qualcuno, forse è ora di ripensarci. Oppure potresti voler rafforzare la tua sicurezza economica, sii paziente perché Mercurio ha iniziato un transito molto specifico. Le spese sembrano essere eccessive, penso anche ai giovani che si stanno avventurando nella loro attività, forse all’estero, o che stanno intraprendendo corsi di formazione. Insomma, il tutto sembra attualmente gravare un po’ di più sul bilancio.

Oroscopo dell’Acquario

Buongiorno agli Acquario. Venere sta per lasciare il vostro segno zodiacale. Nondimeno, auspico che nelle precedenti tre settimane l’aspetto favorevole di questo pianeta abbia influito positivamente su di voi, innalzando il vostro spirito di ottimismo. Noterete che i progetti avviati recentemente stimolano da un lato il vostro interesse, suscitando l’emozione di intraprendere attività mai tentate prima; tuttavia, essi generano anche una certa incertezza. Per quanto riguarda gli affetti, non si dovrebbero verificare scossoni. Tuttavia, è bene prestare attenzione a non lasciare che la gelosia prenda il comando. In particolare, siate cauti nei vostri rapporti con i nati sotto il segno del Leone e dello Scorpione.

Oroscopo dei Pesci

Il segno zodiacale dei Pesci attualmente è baciato da Venere, donando un tocco di dolcezza. In questo lunedì, la luna lascia questo segno, mentre Marte farà la sua apparizione dal 22 di venerdì. Questo periodo di Marzo è cruciale: può déterminare l’esito di possibili accordi lavorativi, proposte e dell’attuale storia d’amore che stai sperimentando o che potresti avere intenzione di intraprendere. Non indugiare, lancia te stesso in questa settimana con coraggio. Dopo tutto, in passato, molti hanno dovuto affrontare questioni familiari o piccoli contrattempi.

